Стали известны все потенциальные соперники "Шахтера" в Лиге чемпионов

В Лиге чемпионов сезона-2017/18 завершились все матчи раунда плей-офф, по итогам которого окончательно определились все участники группового этапа турнира и состав корзин перед жеребьевкой.

Напомним, что донецкий "Шахтер" попал в первую корзину.

Корзины жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов выглядят следующим образом:

1 корзина: "Реал", "Бавария", "Челси", "Ювентус", "Бенфика", "Монако", "Спартак", "Шахтер".

2 корзина: "Барселона", "Атлетико", "ПСЖ", "Боруссия" Д, "Севилья", "Манчестер Сити", "Порту", "Манчестер Юнайтед".

3 корзина: "Наполи", "Тоттенхэм", "Базель", "Олимпиакос", "Андерлехт", "Рома", "Бешикташ", "Ливерпуль".

4 корзина: "Фейеноорд", "Марибор", "РБ Лейпциг", ЦСКА, "Карабах", АПОЭЛ, "Спортинг", "Селтик".

Напомним, что жеребьевка пройдет 24 августа. В ней примет участие и легендарный украинский футболист Андрей Шевченко.

Кстати, стало известно, что победитель ЛЧ-2018 получит 15,5 млн евро призовых.