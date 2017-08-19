Старт чемпионата Италии: расписание и результаты матчей, турнирная таблица
Расписание и результаты 1-го тура итальянской Серии А
Стартовал чемпионат Италии. Первый тур открывал матч чемпиона страны "Ювентуса" против "Кальяри". Позже в субботу "Наполи" обыграл "Верону".
В воскресенье состоятся остальные матчи тура. Центральным матчем дня станет противостояние "Интера" и "Фиорентины" в Милане.
Суббота, 19 августа
19:00 "Ювентус" – "Кальяри" – 3:0
21:45 "Верона" – "Наполи" – 1:3
Воскресенье, 20 августа
19:00 "Аталанта" – "Рома"
21:45 "Болонья" – "Торино"
21:45 "Интер" – "Фиорентина"
21:45 "Кротоне" – "Милан"
21:45 "Лацио" – СПАЛ
21:45 "Сампдория" – "Беневенто"
21:45 "Сассуоло" – "Дженоа"
21:45 "Удинезе" – "Кьево"
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЮВЕНТУС
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2
|НАПОЛИ
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|3
|МИЛАН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|ИНТЕР
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5
|ФИОРЕНТИНА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6
|КРОТОНЕ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7
|БОЛОНЬЯ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8
|АТАЛАНТА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|9
|РОМА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|10
|ЛАЦИО
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11
|ТОРИНО
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|12
|САМПДОРИЯ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|13
|УДИНЕЗЕ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|14
|КЬЕВО
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15
|ДЖЕНОА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|16
|САССУОЛО
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|17
|СПАЛ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|18
|БЕНЕВЕНТО
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|19
|ВЕРОНА
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|20
|КАЛЬЯРИ
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
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