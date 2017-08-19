Старт чемпионата Италии: расписание и результаты матчей, турнирная таблица

Вчера, 23:40

Расписание и результаты 1-го тура итальянской Серии А

Фото AFP
Фото AFP

Стартовал чемпионат Италии. Первый тур открывал матч чемпиона страны "Ювентуса" против "Кальяри". Позже в субботу "Наполи" обыграл "Верону".

В воскресенье состоятся остальные матчи тура. Центральным матчем дня станет противостояние "Интера" и "Фиорентины" в Милане.

Суббота, 19 августа

19:00 "Ювентус" – "Кальяри" – 3:0

21:45 "Верона" – "Наполи" – 1:3

Воскресенье, 20 августа

19:00 "Аталанта" – "Рома"

21:45 "Болонья" – "Торино"

21:45 "Интер" – "Фиорентина"

21:45 "Кротоне" – "Милан"

21:45 "Лацио" – СПАЛ

21:45 "Сампдория" – "Беневенто"

21:45 "Сассуоло" – "Дженоа"

21:45 "Удинезе" – "Кьево"

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЮВЕНТУС 1 1 0 0 3-0 3
2  НАПОЛИ 1 1 0 0 3-1 3
3  МИЛАН 0 0 0 0 0-0 0
4  ИНТЕР 0 0 0 0 0-0 0
5  ФИОРЕНТИНА 0 0 0 0 0-0 0
6  КРОТОНЕ 0 0 0 0 0-0 0
7  БОЛОНЬЯ 0 0 0 0 0-0 0
8  АТАЛАНТА 0 0 0 0 0-0 0
9  РОМА 0 0 0 0 0-0 0
10  ЛАЦИО 0 0 0 0 0-0 0
11  ТОРИНО 0 0 0 0 0-0 0
12  САМПДОРИЯ 0 0 0 0 0-0 0
13  УДИНЕЗЕ 0 0 0 0 0-0 0
14  КЬЕВО 0 0 0 0 0-0 0
15  ДЖЕНОА 0 0 0 0 0-0 0
16  САССУОЛО 0 0 0 0 0-0 0
17  СПАЛ 0 0 0 0 0-0 0
18  БЕНЕВЕНТО 0 0 0 0 0-0 0
19  ВЕРОНА 1 0 0 1 1-3 0
20  КАЛЬЯРИ 1 0 0 1 0-3 0
футбол, чемпионат Италии

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Источник:

Сегодня|Спорт

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