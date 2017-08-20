Суд отклонил иск "Фенербахче" к УЕФА по делу Фреда – СМИ
Турецкий клуб требовал компенсацию в размере 10 млн евро
Спортивный арбитражный суд в Лозанне отказал "Фенербахче" в удовлетворении иска против УЕФА по делу полузащитника "Шахтера" Фреда, информирует Haberler.
Турки требовали от УЕФА компенсацию в размере 10 миллионов евро за участие бразильца в матчах 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2015/16 (0:0, 0:3).
Напомним, Фред сдал положительную допинг-пробу летом 2015-го года после одного из проведенных поединков за сборную Бразилии на Копа Америка, в связи с чем был дисквалифицирован.
Тем не менее, "горняки" смогли задействовать своего футболиста в матчах против "Фенербахче", поскольку решение о дисквалификации Фреда было принято позже.
Напомним, что вчера "Шахтер" обыграл "Олимпик" в донецком дерби чемпионата Украины.
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