Суд отклонил иск "Фенербахче" к УЕФА по делу Фреда – СМИ

Сегодня, 13:26

Турецкий клуб требовал компенсацию в размере 10 млн евро

Фред в матче ЛЧ против &quot;Реала&quot;. Фото AFP
Фред в матче ЛЧ против "Реала". Фото AFP

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отказал "Фенербахче" в удовлетворении иска против УЕФА по делу полузащитника "Шахтера" Фреда, информирует Haberler.

Турки требовали от УЕФА компенсацию в размере 10 миллионов евро за участие бразильца в матчах 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2015/16 (0:0, 0:3).

Напомним, Фред сдал положительную допинг-пробу летом 2015-го года после одного из проведенных поединков за сборную Бразилии на Копа Америка, в связи с чем был дисквалифицирован.

Тем не менее, "горняки" смогли задействовать своего футболиста в матчах против "Фенербахче", поскольку решение о дисквалификации Фреда было принято позже.

Напомним, что вчера "Шахтер" обыграл "Олимпик" в донецком дерби чемпионата Украины.
футбол, Шахтер Донецк, Спортивный арбитражный суд, Фенербахче, Фред

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