Тренер "Кротоне" на спор проехал всю Италию на велосипеде

Давиде Никола преодолел 1300 километров: он обещал это сделать, если его команда сохранит место в Серии А

Тренер "Кротоне" Давиде Никола сдержал обещание и проехал всю Италию с юга на север на велосипеде. Никола по ходу сезона пообещал, что в случае сохранения прописки в серии А он на велосипеде проедет через всю Италию.

9 июня он отправился из Кротоне, проехав 1300 километров до Турина, преодолев всю страну с юга на север.

Эту поездку Никола посвятил сыну, который несколько лет назад погиб в возрасте 14 лет, попав на велосипеде под автомобиль.

Вместе с Николой путешествовали его шурин, племянник и сотрудник "Кротоне". "Кротоне" по итогам сезона-2016/17 занял 17-е место и сохранил прописку в Серии А.