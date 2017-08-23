Уэйн Руни завершил выступления за сборную Англии

Сегодня, 16:12

За национальную команду форвард сыграл 119 поединков

Уэйн Руни. Фото AFP
Уэйн Руни. Фото AFP

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни принял решение завершить карьеру в национальной сборной Англии.

"Выступления за сборную Англии всегда были для меня чем-то особенным. Я благодарю всех, кто помогал мне все это время", – заявил Руни.

Форвард дебютировал в сборной в 2003 году в возрасте 17 лет, забив с тех пор 53 гола в 119 матчах.

31-летний футболист является лучшим бомбардиром национальной команды и занимает второе место по количеству проведенных за нее игр, уступая лишь Питеру Шилтону (125 матчей).

Кроме того, Уэйн является самым молодым голеадором сборной Англии. Он отличился в отборочном матче Евро-2004 со сборной Македонии в возрасте 17 лет и 317 дней.

Напомним, что Руни стал вторым футболистом, забившим 200 голов в английской Премьер-лиге.
футбол, сборная Англии, Уэйн Руни

Вы сейчас просматриваете новость "Уэйн Руни завершил выступления за сборную Англии". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

NEWSru.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Уэйн Руни. Фото AFP

Руни стал вторым футболистом, забившим 200 голов в английской Премьер-лиге

21 Августа, 23:18

Впереди форварда "Эвертона" только знаменитый Алан Ширер

Футбол

Болельщики выбрали лучший гол в истории английской Премьер-лиги

14 Августа, 23:05

Лучший гол выбирали специально к 25-летнему юбилею турнира

Футбол

Уэйн Руни снова забивает за "Эвертон". Фото AFP

Руни забил первый гол после возвращения в Эвертон" и сразу установил рекорд Премьер-лиги

12 Августа, 21:08

Английский форвард отличился за "ирисок" спустя 4869 дней

Футбол

Уэйн Руни забил первый гол за "Эвертон" после возвращения. Фото AFP

Уэйн Руни забил гол в первом матче за "Эвертон"

13 Июля, 20:28

В Танзании "Эвертон" в товарищеском матче обыграл кенийский "Гор Махиа"

Футбол

Майкл Каррик. Фото instagram.com/carras16

Новым капитаном "Манчестер Юнайтед" стал Майкл Каррик

11 Июля, 23:12

Каррик назначен капитаном "манкунианцев" после ухода Уэйна Руни

Футбол

Уэйн Руни. Фото AFP

Алекс Фергюсон назвал лучший гол Руни в карьере

10 Июля, 21:08

Форвард забил потрясающий гол в ворота "МанСити"

Футбол

Руни в "Эвертоне". Фото Twitter

Официально: Уэйн Руни перешел в "Эвертон"

9 Июля, 16:00

31-летний форвард подписал контракт на два года

Футбол

Уэйн Руни. Фото AFP

"Манчестер Юнайтед" отпустит свою звезду Уэйна Руни в другой клуб бесплатно

7 Июля, 10:59

Манкунианцы согласились отпустить нападающего в "Эвертон" без компенсации

Футбол

Ромелу Лукаку. Фото Instagram

"Манчестер Юнайтед" договорился о трансфере футболиста за 100 миллионов долларов

6 Июля, 13:59

Нападающий Ромелу Лукаку перейдет из "Эвертона" в "Манчестер Юнайтед"

Футбол

Уэйн Руни. Фото Instagram

Агент Уэйна Руни провел переговоры о возвращении звезды "МЮ" в "Эвертон"

6 Июля, 12:30

Лучший бомбардир "Манчестер Юнайтед" за всю историю клуба летом может сменить клуб

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования