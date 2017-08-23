Уэйн Руни завершил выступления за сборную Англии

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни принял решение завершить карьеру в национальной сборной Англии.

"Выступления за сборную Англии всегда были для меня чем-то особенным. Я благодарю всех, кто помогал мне все это время", – заявил Руни.

Форвард дебютировал в сборной в 2003 году в возрасте 17 лет, забив с тех пор 53 гола в 119 матчах.

31-летний футболист является лучшим бомбардиром национальной команды и занимает второе место по количеству проведенных за нее игр, уступая лишь Питеру Шилтону (125 матчей).

Кроме того, Уэйн является самым молодым голеадором сборной Англии. Он отличился в отборочном матче Евро-2004 со сборной Македонии в возрасте 17 лет и 317 дней.

Напомним, что Руни стал вторым футболистом, забившим 200 голов в английской Премьер-лиге.