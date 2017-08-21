Украина проведет открытую тренировку в Харькове перед матчем с Турцией

Сегодня, 17:21

Посетить открытую тренировку на стадионе "Металлист" смогут все желающие

Фото ФФУ
Фото ФФУ

29 августа в 18:30 в рамках подготовки к матчу квалификации чемпионата мира 2018 года со сборной Турции национальная сборная команда Украины по футболу проведет открытую тренировку для болельщиков на харьковском ОСК "Металлист".

Посетить открытую тренировку смогут все желающие. Попасть в ОСК "Металлист" можно будет с 17:00 (с Западной трибуны). Открытые сектора – с 5-го по 9-й.

Просьба к болельщикам приходить на стадион заранее, чтобы иметь возможность встретить главную команду страны и принять участие в мероприятиях Федерации футбола Украины.

Также отметим, что в 18:00 на стадионе состоится предматчевая пресс-конференция главного тренера национальной команды Андрея Шевченко.

Напоминаем, матч УкраинаТурция состоится 2 сентября в Харькове в ОСК "Металлист". Начало матча в 21:45. Вход на стадион с 19:00.

15 августа началась продажа билетов на матч в кассах стадиона. Организаторы матча напоминают, билеты на матч Украина – Турция являются именными, поэтому при покупке нужно иметь оригинал собственного паспорта и копии паспортов лиц, для которых вы покупаете пропуска на игру.

Ранее Андрей Шевченко вызвал на матчи сборной семерых легионеров.

Новый наставник турецкой сборной  Мирча Луческу заявил, что уважает тренера украинцев Шевченко, но намерен выиграть этот матч.
футбол, Сборная Украины, ЧМ-2018, сборная Турции

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ФФУ

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