Украинский защитник Белый покинул российский "Анжи"

За полгода в клубе Максим Белый не провел ни одного матча

"Анжи" на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с украинским защитником Максимом Белым.

Контракт с клубом разорван по обоюдному согласию сторон.

Отметим, что Белый за время, проведенное в "Анжи" с февраля 2017 года, не сыграл ни одного матча за клуб из Дагестана.