Украинский защитник Белый покинул российский "Анжи"
За полгода в клубе Максим Белый не провел ни одного матча
"Анжи" на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с украинским защитником Максимом Белым.
Контракт с клубом разорван по обоюдному согласию сторон.
Отметим, что Белый за время, проведенное в "Анжи" с февраля 2017 года, не сыграл ни одного матча за клуб из Дагестана.
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