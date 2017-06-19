Украинский защитник Белый покинул российский "Анжи"

Сегодня, 15:43

За полгода в клубе Максим Белый не провел ни одного матча

Максим Белый. Фото ФК &quot;Анжи&quot;
Максим Белый. Фото ФК "Анжи"

"Анжи" на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с украинским защитником Максимом Белым.

Контракт с клубом разорван по обоюдному согласию сторон.

Отметим, что Белый за время, проведенное в "Анжи" с февраля 2017 года, не сыграл ни одного матча за клуб из Дагестана.
футбол, чемпионат России, Анжи Махачкала, Максим Белый

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Источник:

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