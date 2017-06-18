В честь болельщика "Миллуолла", который дал отпор террористам, назвали пиво

Вчера, 15:24

Шведская пивоварня разработала специальный сорт горького пива, получивший название "Да пошли вы! Я за "Миллуолл"

Фото millwallfc.co.uk
Фото millwallfc.co.uk

Шведская пивоварня назвала один из сортов пива в честь болельщика "Миллуолла" Роя Ларнера, который спас посетителей бара во время атаки террористов в Лондоне.

Как сообщает Goal.com, компания разработала специальный сорт горького пива, получивший название "Да пошли вы! Я за "Миллуолл". Именно эти слова выкрикнул мужчина и вступил в борьбу с нападавшими.

Лернер получил восемь ножевых ранений, однако своими действиями заставил нападавших скрыться. Сейчас фанат находится в больнице, где проходит курс реабилитации после перенесенной операции.

- Мы впечатлены историей про фаната "Миллуолла", который в одиночку дал отпор террористам и спас лондонцев, – приводит издание слова представителя компании. – Именно поэтому решили сделать специальную партию пива в его честь.

 
футбол, болельщики, пиво, тероризм, Миллуолл

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СЭ

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