В честь болельщика "Миллуолла", который дал отпор террористам, назвали пиво
Шведская пивоварня разработала специальный сорт горького пива, получивший название "Да пошли вы! Я за "Миллуолл"
Шведская пивоварня назвала один из сортов пива в честь болельщика "Миллуолла" Роя Ларнера, который спас посетителей бара во время атаки террористов в Лондоне.
Как сообщает Goal.com, компания разработала специальный сорт горького пива, получивший название "Да пошли вы! Я за "Миллуолл". Именно эти слова выкрикнул мужчина и вступил в борьбу с нападавшими.
Лернер получил восемь ножевых ранений, однако своими действиями заставил нападавших скрыться. Сейчас фанат находится в больнице, где проходит курс реабилитации после перенесенной операции.
- Мы впечатлены историей про фаната "Миллуолла", который в одиночку дал отпор террористам и спас лондонцев, – приводит издание слова представителя компании. – Именно поэтому решили сделать специальную партию пива в его честь.
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