В честь болельщика "Миллуолла", который дал отпор террористам, назвали пиво

Шведская пивоварня разработала специальный сорт горького пива, получивший название "Да пошли вы! Я за "Миллуолл"

Шведская пивоварня назвала один из сортов пива в честь болельщика "Миллуолла" Роя Ларнера, который спас посетителей бара во время атаки террористов в Лондоне.

Как сообщает Goal.com, компания разработала специальный сорт горького пива, получивший название "Да пошли вы! Я за "Миллуолл". Именно эти слова выкрикнул мужчина и вступил в борьбу с нападавшими.

Лернер получил восемь ножевых ранений, однако своими действиями заставил нападавших скрыться. Сейчас фанат находится в больнице, где проходит курс реабилитации после перенесенной операции.

- Мы впечатлены историей про фаната "Миллуолла", который в одиночку дал отпор террористам и спас лондонцев, – приводит издание слова представителя компании. – Именно поэтому решили сделать специальную партию пива в его честь.