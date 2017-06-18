В России после матча Кубка конфедераций вывезли 10 самосвалов мусора

После футбольного матча Россия – Новая Зеландия (2:0) со стадиона в Санкт-Петербурге вывезли 180 кубов мусора

После первого матча Кубка конфедераций Россия – Новая Зеландия (2:0) со стадиона "Санкт-Петребург" вывезли 180 кубов мусора, сообщает Фонтанка. По информации издания, работники собираются выгрести еще приблизительно 50 кубов отходов.

Уборку на стадионе на Крестовском острове проводили около 100 человек.

Также стало известно, что в ночь на понедельник порядка 200 работников выйдут на улицы Петербурга, чтобы привести город в соответствующий вид после матча-открытия.