В России после матча Кубка конфедераций вывезли 10 самосвалов мусора

Вчера, 17:58

После футбольного матча Россия – Новая Зеландия (2:0) со стадиона в Санкт-Петербурге вывезли 180 кубов мусора

Стартовый матч Кубка конфедераций прошел в Санкт-Петербурге в субботу. Фото AFP
Стартовый матч Кубка конфедераций прошел в Санкт-Петербурге в субботу. Фото AFP

После первого матча Кубка конфедераций РоссияНовая Зеландия (2:0) со стадиона "Санкт-Петребург" вывезли 180 кубов мусора, сообщает Фонтанка. По информации издания, работники собираются выгрести еще приблизительно 50 кубов отходов.

Уборку на стадионе на Крестовском острове проводили около 100 человек.

Также стало известно, что в ночь на понедельник порядка 200 работников выйдут на улицы Петербурга, чтобы привести город в соответствующий вид после матча-открытия.
Кубок Конфедераций-2017

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Источник:

Фонтанка.ру

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