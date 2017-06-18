Вратаря "Милана" фанаты забросали поддельными деньгами

Вчера, 23:51

Болельщики организовали акцию против Джанлуиджи Доннаруммы, отказавшегося продлить контракт с "Миланом"

Джанлуиджи Доннарумма. Фото AFP
Джанлуиджи Доннарумма. Фото AFP

Болельщики во время матча молодежного чемпионата Европы (игроки до 21 года) по футболу забросали поддельными долларовыми купюрами итальянского вратаря Джанлуиджи Доннарумму, который ранее отказался продлевать контракт с "Миланом".

Сборная Италии проводила матч группового этапа молодежного чемпионата Европы с командой Дании. В первом тайме фанаты, располагавшиеся за воротами Доннаруммы, вывесили баннер Dollarumma ("Долларумма"), и кидали на поле "долларовые купюры". Матч завершился со счетом 2:0 в пользу итальянской сборной.

Доннарумма, которому в феврале исполнилось 18 лет, стал основным вратарем "Милана" еще в прошлом сезоне. В декабре сообщалось, что клуб предлагал голкиперу контракт на 50 миллионов евро, но Доннарумма, агентом которого является Мино Райола, ответил отказом. Ранее СМИ сообщали, что интерес к голкиперу проявляет "Манчестер Сити", который, как сообщается, готов заплатить 150 миллионов евро, а также "Челси", "Реал" и "Манчестер Юнайтед".
Милан Италия, сборная Италии, футбольные фанаты, Джанлуиджи Доннарумма

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Источник:

РСпорт

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