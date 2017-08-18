"Ювентус" купил Блеза Матюиди за 20 млн евро

18 Августа 2017, 19:15

Футболист подписал контракт до лета 2020 года

Блез Матюиди в форме &quot;Юве&quot;. Фото Twitter
Блез Матюиди в форме "Юве". Фото Twitter

Полузащитник "ПСЖ" Блез Матюиди стал игроком "Ювентуса", сообщает официальный сайт туринцев. Отмечается, что хавбек обошелся "Старой синьоре" в 20 миллионов евро, которые будут выплачены парижанам тремя траншами. Сумма сделки может возрасти на 10,5 миллиона евро в зависимости от успехов француза в новом клубе.

Контракт сторон рассчитан до лета 2020 года и, по неофициальной информации зарплата 30-летнего футболиста составит около 4 миллиона евро.

Матюиди выступал за "ПСЖ" с 2007 года. За это время он провел во всех клубных турнирах 295 матчей, забив 33 гола.

Напомним, что новичок "ПСЖ" Неймар нанял себе в личные телохранители бойца UFC.
футбол, Пари Сен-Жермен, Ювентус Турин

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СЭ

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