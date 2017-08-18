"Ювентус" купил Блеза Матюиди за 20 млн евро
Футболист подписал контракт до лета 2020 года
Полузащитник "ПСЖ" Блез Матюиди стал игроком "Ювентуса", сообщает официальный сайт туринцев. Отмечается, что хавбек обошелся "Старой синьоре" в 20 миллионов евро, которые будут выплачены парижанам тремя траншами. Сумма сделки может возрасти на 10,5 миллиона евро в зависимости от успехов француза в новом клубе.
Контракт сторон рассчитан до лета 2020 года и, по неофициальной информации зарплата 30-летнего футболиста составит около 4 миллиона евро.
Матюиди выступал за "ПСЖ" с 2007 года. За это время он провел во всех клубных турнирах 295 матчей, забив 33 гола.
Напомним, что новичок "ПСЖ" Неймар нанял себе в личные телохранители бойца UFC.
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