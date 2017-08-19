"Ювентус" стартовал в новом чемпионате Италии с разгрома

Чемпион Италии "Ювентус" начал защиту титула с разгромной победы. В первом туре Серии А туринцы на своем поле уничтожили "Кальяри".

Уже на 12-й минуте Марио Манджукич счет открыл, Пауло Дибала перед перерывом удвоил преимущество "Ювентуса", а Гонсало Игуаин после перерыва довел счет до разгромного.

Гости имели прекрасный шанс на забить гол еще при счете 1:0, однако Диего Фариас не сумел переиграть Джанлуиджи Буффона с 11-метровой отметик. Отметим, что арбитр встречи назначил пенальти только после просмотра видеоповтора.

Во второй тайме на поле появились звездные новички "старой синьоры" – на 71 минуте на поле вышел Блез Матюиди, а через не несколько минут на замену вышел и Дуглас Коста.

Напомним, ранее "Ювентус" уступил "Лацио" в матче за Суперкубок Италии.

Ювентус – Кальяри -3:0

Голы: Манджукич (12), Дибала (45), Игуаин (66)

"Ювентус": Буффон, Ругани, Алекс Сандро, Лихтштайнер, Кьеллини, Куадрадо (Дуглас Коста, 74), Пьянич, Маркизио (Хедира, 62), Манджукич, Дибала, Игуаин (Матюиди, 71).

"Кальяри": Краньо, Пизакане, Андреолли, Капуано, Фараго, Падоин (Жоао Педро, 63), Барелла, Чигарини (Дессена, 82), Ионицэ, Чоп (Сау, 81), Фариас.

Предупреждение: Лихтштайнер (77)