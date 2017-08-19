"Ювентус" стартовал в новом чемпионате Италии с разгрома

Вчера, 21:06

Буффон отразил пенальти, назначенное после просмотра видеоповтора

Гонсало Игуаин забил третий гол в матча. Фото AFP
Гонсало Игуаин забил третий гол в матча. Фото AFP

Чемпион Италии "Ювентус" начал защиту титула с разгромной победы. В первом туре Серии А туринцы на своем поле уничтожили "Кальяри".

Уже на 12-й минуте Марио Манджукич счет открыл, Пауло Дибала перед перерывом удвоил преимущество "Ювентуса", а Гонсало Игуаин после перерыва довел счет до разгромного.

Гости имели прекрасный шанс на забить гол еще при счете 1:0, однако Диего Фариас не сумел переиграть Джанлуиджи Буффона с 11-метровой отметик. Отметим, что арбитр встречи назначил пенальти только после просмотра видеоповтора.

Во второй тайме на поле появились звездные новички "старой синьоры" – на 71 минуте на поле вышел Блез Матюиди, а через не несколько минут на замену вышел и Дуглас Коста.

Напомним, ранее "Ювентус" уступил "Лацио" в матче за Суперкубок Италии.

Ювентус – Кальяри -3:0
Голы: Манджукич (12), Дибала (45), Игуаин (66)

"Ювентус": Буффон, Ругани, Алекс Сандро, Лихтштайнер, Кьеллини, Куадрадо (Дуглас Коста, 74), Пьянич, Маркизио (Хедира, 62), Манджукич, Дибала, Игуаин (Матюиди, 71).

"Кальяри": Краньо, Пизакане, Андреолли, Капуано, Фараго, Падоин (Жоао Педро, 63), Барелла, Чигарини (Дессена, 82), Ионицэ, Чоп (Сау, 81), Фариас.

Предупреждение: Лихтштайнер (77)
футбол, чемпионат Италии, Ювентус Турин, Кальяри

Вы сейчас просматриваете новость ""Ювентус" стартовал в новом чемпионате Италии с разгрома". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Блез Матюиди в форме "Юве". Фото Twitter

"Ювентус" купил Блеза Матюиди за 20 млн евро

18 Августа, 19:15

Футболист подписал контракт до лета 2020 года

Футбол

"Лацио" выиграл поединок за Суперкубок Италии. Фото AFP

Все голы и моменты суперматча "Ювентус" - "Лацио"- 2:3

14 Августа, 13:18

В поединке за Суперкубок Италии невероятной по накалу выдалась концовка поединка

Футбол

Иммобиле сделал дубль. Фото AFP

"Лацио" выиграл Суперкубок Италии

13 Августа, 23:51

В финале римляне обыграли "Ювентус"

Футбол

"Тоттенхэм" - "Ювентус" - 2:0. Фото AFP

"Ювентус" приехал в Лондон и проиграл "Тоттенхэму"

5 Августа, 22:18

Товарищеский матч в Лондоне завершился "сухой" победой хозяев поля

Футбол

Леонардо Бонуччи перешел из "Ювентуса" в "Милан". Фото AFP

"Милану" разрешили регистрировать звездных новичков

4 Августа, 21:33

Летом итальянцы приобрели Леонардо Бонуччи и Лукаса Билью

Футбол

"Ювентус" - "Рома" - 1:1 (по пенальти 5:4). Фото AFP

Итальянское дерби на Международном кубке чемпионов завершилось серией пенальти

31 Июля, 09:39

"Ювентус" и "Рома" в основное время сыграли вничью, а в серии пенальти точнее были игроки из Турина

Футбол

Тренировка футболистов "Милана". Фото AFP

Президент "Ромы" раскритиковал новых владельцев "Милана": "Они сошли с ума"

28 Июля, 10:59

Новые инвесторы "Милана" взяли кредит на 300 миллионов евро на покупку команды

Футбол

УЕФА предупредил "Милан" о возможности санкций в случае нарушения финансового fair play

27 Июля, 15:29

Если клуб покупает кого-то, его бюджет должен быть сбалансирован

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования