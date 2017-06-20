"Заря" просматривает двух бразильцев, один из них ранее побывал в "Барселоне"

Сегодня, 14:59

Луганский клуб ищет усиление перед Лигой Европы

Эрикс де Соуза Сантос является воспитанником &quot;Интернасьоналя&quot;
Эрикс де Соуза Сантос является воспитанником "Интернасьоналя"

Луганская "Заря" продолжает вести активную работу на трансферном рынке. В команду продолжают пребывать новые футболисты.

Буквально вчера поздно вечером в расположение команды на просмотр прибыло два бразильских игрока. Это защитник Эрикс де Соуза Сантос и футболист атакующей линии – Каик.

Некоторую информацию о футболистах рассказал их агент Дмитрий Ермак:

Эрикс де Соуза Сантос (Eriks De Souza Santos Pereira, 23.02.1996) может сыграть как крайнего левого защитника, так и центрального. Сантос является игроком молодежной сборной Бразилии, причем вызывался во все возраста, а до Ю-20 был капитаном. Кроме того, был капитаном всех возрастов в структуре "Интернационала". Решил не продлевать контракт с клубом, чтобы иметь возможность играть в Лиге Европы.

Каик (Caique Goncalves Gouveia, 24.06.1996) – играл в ФК "Гояс". Является сыном очень известного в Бразилии футболиста – Карлиньоса. Может играть как на позиции атакующего полузащитника, так и под нападающими. Проводил матчи, играя и на фланге.

Каик в прошлом году был на просмотре в "Барселоне B", но "Гояс" запросил за него большую сумму, и представители "Барселоны" не стали рисковать, так как на тот момент ему уже было 19 лет.

Каика приглашали на просмотр в клуб Сегунды "Альмерию", однако он отказал и решил приехать в "Зарю". 

Отметим что вчера "Заря" попрощалась с двумя футболистами – Игорем Чайковским и Джабой Липартией. Первый уже подписал контракт с российским "Анжи". Также команду покинул нападающий Деннис Бонавентуре, перебравшийся в бельгийский "Брюгге".

Его место в команде занял экс-форвард "Днепра" Максим Лунев.
футбол, чемпионат Украины, Заря Луганск

Вы сейчас просматриваете новость ""Заря" просматривает двух бразильцев, один из них ранее побывал в "Барселоне"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Официальный сайт ФК "Заря"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Максим Лунев. Фото ФК "Днепр"

Официально: Максим Лунев - игрок "Зари"

Вчера, 22:55

Футболист подписал с клубом двухлетний контракт

Футбол

"Заря" готовится у чемпионату Украины и Лиге Европы. Фото AFP

Луганская "Заря" на сборах сыграет товарищеский матч с российским клубом

17 Июня, 14:40

Стали известны все соперники луганчан в Словении

Футбол

Евгений Новак. Фото ФК "Вардар"

"Заря" хочет купить воспитанника "Динамо", играющего в Македонии

15 Июня, 12:11

Евгений Новак дважды становился чемпионом страны в составе "Вардара"

Футбол

Бонавентуре переходит в "Брюгге". Фото twitter.com/ClubBrugge

"Заря" продала нападающего Бонавентуре в Бельгию

2 Июня, 10:13

Нигерийский нападающий подписал с "Брюгге" четырехлетний контракт

Фото и видео

"Заря" - "Олимпик" - 2:0

Обзор матча "Заря" - "Олимпик" - 2:0

31 Мая, 23:24

Поединок последнего тура чемпионата Украины завершился победой бронзовых призеров Премьер-лиги

Новости

"Заря" - "Олимпик" - 2:0. Фото olimpik.com.ua

"Заря" всухую обыграла "Олимпик" в чемпионате Украины

31 Мая, 21:37

Весь второй тайм донецкий клуб провел в меньшинстве после удаления Эммерсона

Футбол

Деннис Бонавентуре. Фото ФК "Заря"

Форвард "Зари" Бонавентуре перешел в "Брюгге"

31 Мая, 09:58

19-летний нигериец подписал с бельгийцами четырехлетний контракт

Футбол

Юрий Вернидуб. Фото ФК "Шахтер"

Львов или Запорожье: "Заря" выбирает стадион для Лиги Европы

28 Мая, 14:02

Луганчане планируют отказаться от политики аренды игроков и ведут работу по усилению состава уже сейчас

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования