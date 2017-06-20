"Заря" просматривает двух бразильцев, один из них ранее побывал в "Барселоне"

Луганская "Заря" продолжает вести активную работу на трансферном рынке. В команду продолжают пребывать новые футболисты.

Буквально вчера поздно вечером в расположение команды на просмотр прибыло два бразильских игрока. Это защитник Эрикс де Соуза Сантос и футболист атакующей линии – Каик.

Некоторую информацию о футболистах рассказал их агент Дмитрий Ермак:

Эрикс де Соуза Сантос (Eriks De Souza Santos Pereira, 23.02.1996) может сыграть как крайнего левого защитника, так и центрального. Сантос является игроком молодежной сборной Бразилии, причем вызывался во все возраста, а до Ю-20 был капитаном. Кроме того, был капитаном всех возрастов в структуре "Интернационала". Решил не продлевать контракт с клубом, чтобы иметь возможность играть в Лиге Европы.

Каик (Caique Goncalves Gouveia, 24.06.1996) – играл в ФК "Гояс". Является сыном очень известного в Бразилии футболиста – Карлиньоса. Может играть как на позиции атакующего полузащитника, так и под нападающими. Проводил матчи, играя и на фланге.

Каик в прошлом году был на просмотре в "Барселоне B", но "Гояс" запросил за него большую сумму, и представители "Барселоны" не стали рисковать, так как на тот момент ему уже было 19 лет.

Каика приглашали на просмотр в клуб Сегунды "Альмерию", однако он отказал и решил приехать в "Зарю".

Отметим что вчера "Заря" попрощалась с двумя футболистами – Игорем Чайковским и Джабой Липартией. Первый уже подписал контракт с российским "Анжи". Также команду покинул нападающий Деннис Бонавентуре, перебравшийся в бельгийский "Брюгге".

Его место в команде занял экс-форвард "Днепра" Максим Лунев.