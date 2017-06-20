Жозе Моуринью обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 3,3 млн евро
За экс-тренера "Реала" взялась испанская прокуратура
Испанская прокуратура выдвинула обвинение против бывшего главного тренера мадридского "Реала" Жозе Моуринью, возглавляющего ныне "Манчестер Юнайтед", сообщает AS.
Португальский специалист обвиняется в уклонении от налогов на сумму 3,3 млн евро. Соответствующее заявление прокуратора уже направила в мадридский суд.
Моуринью обвиняется в двух налоговых преступлениях в период с 2011 по 2012 год. Наставник манкунианцев возглавлял "сливочных" с 2010 по 2013 год.
Ранее в налоговых преступлениях был обвинен нападающий "Реала" Криштиану Роналду, собирающийся доказать свою невиновность в суде.
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