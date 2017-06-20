Жозе Моуринью обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 3,3 млн евро

Сегодня, 20:41

За экс-тренера "Реала" взялась испанская прокуратура

Жозе Моуринью. Фото AFP
Жозе Моуринью. Фото AFP

Испанская прокуратура выдвинула обвинение против бывшего главного тренера мадридского "Реала" Жозе Моуринью, возглавляющего ныне "Манчестер Юнайтед", сообщает AS.

Португальский специалист обвиняется в уклонении от налогов на сумму 3,3 млн евро. Соответствующее заявление прокуратора уже направила в мадридский суд.

Моуринью обвиняется в двух налоговых преступлениях в период с 2011 по 2012 год. Наставник манкунианцев возглавлял "сливочных" с 2010 по 2013 год.

Ранее в налоговых преступлениях был обвинен нападающий "Реала" Криштиану Роналду, собирающийся доказать свою невиновность в суде.
тренер, футбол, Жозе Моуринью

Вы сейчас просматриваете новость "Жозе Моуринью обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 3,3 млн евро". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Championat.ru, AS.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мотор

Жозу Моуринью. Фото AFP

Жозе Моуринью сходил на Формулу-1

27 Мая, 20:22

Тренер "Манчестер Юнайтед" стал гостем команды "Ред Булл"

Футбол

Жозе Моуринью и Златан Ибрагимович

Закулисье финала Лиги Европы: интим для Ибрагимовича и украинский след

26 Мая, 09:01

В финале Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0 обыграл "Аякс"

Футбол

Жозе Моуринью. Фото AFP

Жозе Моуринью следит за своими рекордами и обещает новые трофеи

25 Мая, 18:57

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью планирует работать еще 15 лет

Футбол

Жозе Моуринью по два раза выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы. Фото AFP

Моуринью - самый возрастной тренер-победитель Лиги Европы

25 Мая, 11:09

Португальский тренер стал первым, выигрывавшим Лигу чемпионов и Лигу Европы более одного раза

Футбол

Жозе Моуринью. Фото AFP

Моуринью: "Мы бы обменяли этот кубок на то, чтобы вернуть все те человеческие жизни"

25 Мая, 10:10

Тренер "МЮ" - о финале Лиги Европы и трагедии на арене в Манчестере

Футбол

Фанаты перед стартом матча "Аякс" - "МЮ". Фото AFP

"Аякс" - "МЮ": шансы англичан выиграть Лигу Европы равны 69%

24 Мая, 21:03

Букмекеры - о финале Лиги Европы, который пройдет сегодня в Стокгольме

Футбол

Моуринью (справа) в еврофиналах непобедим, а тренер "Аякса" ждет, что судьба вернет ему должок. Фото AFP

Финал Лиги Европы: 100-процентный Моуринью и 10-й еврофинал для "Аякса"

24 Мая, 10:30

В битве МЮ и "Аякса" определится самый старый победитель турнира

Футбол

Пресс-конференция Моуринью продлилась менее 10 секунд

22 Мая, 13:21

Тренер "МЮ" не дождался вопросов от журналистов и покинул конференц-зал

Футбол

Жозе Моуринью. Фото AFP

Жозе Моуринью против того, чтобы команды играли в двух еврокубках в одном сезоне

19 Мая, 21:58

Наставник "МЮ" возмущен, что "Аякс" из Лиги чемпионов дошел до финала Лиги Европы

Футбол

Антонио Конте привел "Челси" к чемпионству. Фото AFP

"Челси" готов удерживать тренера повышением зарплаты

14 Мая, 11:16

Абрамович готов платить главному тренеру "Челси" Конте более $9,5 миллионов в год - СМИ

Футбол

Гарет Бейл. Фото Instagram

Второй в списке самых дорогих игроков в истории футбола договорился с Моуринью о переходе в "МЮ"

9 Мая, 13:12

Форвард "Реала" Гарет Бейл имеет устную договоренность о переходе в "МЮ" - СМИ

Футбол

Люк Шоу пропустит остаток нынешнего сезона из-за травмы. Фото AFP

Жозе Моуринью потерял до конца сезона уже второго футболиста

3 Мая, 23:54

Защитник Люк Шоу выбыл до конца сезона из-за серьезной травмы

Футбол

Жозе Моуринью. Фото AFP

Моуринью запретил игрокам "Манчестер Юнайтед" пользоваться соцсетями

2 Мая, 18:39

Португалец считает, что футболисты слишком много времени уделяют общению в соцсетях

Футбол

Златан Ибрагимович. Фото AFP

У Златана Ибрагимовича подозрение на серьезную травму

21 Апреля, 17:01

У звезды "Манчестер Юнайтед" подозрение на разрыв крестообразных связок - СМИ

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования