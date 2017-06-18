Звезда "МЮ" Марсьяль из-за ссоры с девушкой удалил все свои записи в Instagram

Французский футболист оставил почти четыре миллиона подписчиков ни с чем

В начале недели 21-летний нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Антони Марсьяль вступил в яростную перепалку с бывшей супругой Самантой Хеленой.

Причиной ссоры стала нынешняя девушка Марсьяля, которую футболист привел на праздник в честь дня рождения его двухлетней дочери. Антони обвинил бывшую супругу в постоянной лжи и попытках изобразить из себя жертву.

Закончилась эпопея тем, что 18 июня Антони удалил все записи в инстаграме. На настоящий момент у его аккаунта 3,8 млн подписчиков при полном отсутствии каких-либо фотографий и видео.

В сезоне-2016/17 Марсьяль забил восемь голов и отдал восемь голевых передач в 42 официальных матчах за "МЮ".