Звезда "МЮ" Марсьяль из-за ссоры с девушкой удалил все свои записи в Instagram

Вчера, 17:17

Французский футболист оставил почти четыре миллиона подписчиков ни с чем

Пустой аккаунт Антони Марсьяля
Пустой аккаунт Антони Марсьяля

В начале недели 21-летний нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Антони Марсьяль вступил в яростную перепалку с бывшей супругой Самантой Хеленой.

Причиной ссоры стала нынешняя девушка Марсьяля, которую футболист привел на праздник в честь дня рождения его двухлетней дочери. Антони обвинил бывшую супругу в постоянной лжи и попытках изобразить из себя жертву.

Закончилась эпопея тем, что 18 июня Антони удалил все записи в инстаграме. На настоящий момент у его аккаунта 3,8 млн подписчиков при полном отсутствии каких-либо фотографий и видео.

В сезоне-2016/17 Марсьяль забил восемь голов и отдал восемь голевых передач в 42 официальных матчах за "МЮ".
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Eurosport

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