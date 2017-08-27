Формула-1 2017 года: календарь, расписание и результаты гонок

Календарь сезона, результаты гонок, а также зачет пилотов и Кубка Конструкторов

68-й сезон Формулы-1 стартовал в Австралии, а завершится 26 ноября в Абу-Даби.

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Всего в календаре "Королевских гонок" 20 этапов, все они пройдут в разных странах по всей планете. Этап разделяется на несколько дней и состоит из свободных заездов, квалификации и самой гонки.

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По итогам гонки определяется победитель, который зарабатывает очки в индивидуальный зачет пилотов, он же является главным в определении чемпиона в конце сезона. В зачете Кубка Конструкторов засчитываются очки обоих пилотов конюшни.

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В чемпионате мира Формулы-1 примут участие 10 команд, каждую будет представлять по два гонщика.

Из действующих пилотов только четыре становились чемпионами мира – Себастьян Феттель (4 раза), Льюис Хэмилтон (3 раза), Фернандо Алонсо (2 раза), Кими Райкконен (1 раз). Победитель прошлого сезона Нико Росберг завершил карьеру.

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Фаворитом у букмекеров является Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 1.65, далее идут Себастьян Феттель ("Феррари") – 5.00, Валттери Боттас ("Мерседес") – 6.50. В Кубке Конструкторов - "Мерседес" – 1.30, "Феррари" – 4.50, и "Ред Булл" – 7.00.

КАЛЕНДАРЬ

Дата Гран При Трасса Квалификация Гонка 24-26 марта Австралия Альберт-парк Результаты Результаты 7-9 апреля Китай Шанхай Результаты Результаты 14-16 апреля Бахрейн Сахир Результаты Расписание 28-30 апреля Россия Сочи Результаты Результаты 12-14 мая Испания Барселона Результаты Результаты 25-28 мая Монако Монте-Карло Результаты Результаты 9-11 июня Канада Монреаль Результаты Результаты 23-25 июня Азербайджан Баку Результаты Результаты 7-9 июля Австрия Ред Булл Ринг Результаты Результаты 14-16 июля Великобритания Сильверстоун Результаты Результаты 28-30 июля Венгрия Хунгароринг Результаты Результаты 25-27 августа Бельгия Спа Результаты Результаты 1-3 сентября Италия Монца 15:00 15:00 15-17 сентября Сингапур Марина-Бей 16:00 15:00 29 сен - 1 окт Малайзия Сепанг 12:00 10:00 6-8 октября Япония Сузука 09:00 8:00 20-22 октября США Остин 21:00 21:00 27-29 октября Мексика Мехико 20:00 20:00 10-12 ноября Бразилия Сан-Паулу 19:00 19:00 24-26 ноября Абу-Даби Яс-Марина - -

ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ

Пилот Страна Команда Очки = 1. С.Феттель Scuderia Ferrari 220 = 2. Л.Хэмилтон Mercedes AMG Petronas F1 Team 213 = 3. В.Боттас Mercedes AMG Petronas F1 Team 179 = 4. Д.Риккардо Red Bull Racing 132 = 5. К.Райкконен Scuderia Ferrari 128 = 6. М.Ферстаппен Red Bull Racing 67 = 7. C.Перес Sahara Force India F1 Team 56 = 8. Э.Окон Sahara Force India F1 Team 47 = 9. К.Сайнс Scuderia Toro Rosso 36 = 10. Н.Хюлкенберг Renault Sport Formula 1 Team 34 = 11. Ф.Масса Williams Martini Racing 27 13. Р.Грожан Haas F1 Team 24 12. Л.Стролл Williams Martini Racing 18 = 14. К.Магнуссен Haas F1 Team 11 = 15. Ф.Алонсо McLaren Honda Formula 1 Team 10 = 16. П.Верляйн Sauber F1 Team 5 = 17. Д.Квят Scuderia Toro Rosso 4 = 18. С.Вандорн McLaren Honda Formula 1 Team 1

КУБОК КОНСТРУКТОРОВ