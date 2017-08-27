Формула-1 2017 года: календарь, расписание и результаты гонок

Сегодня, 17:16

Календарь сезона, результаты гонок, а также зачет пилотов и Кубка Конструкторов

Формула-1 стартует 26 марта в Австралии, а финиширует 26 ноября в Абу-Даби. Фото AFP
Формула-1 стартует 26 марта в Австралии, а финиширует 26 ноября в Абу-Даби. Фото AFP

68-й сезон Формулы-1 стартовал в Австралии, а завершится 26 ноября в Абу-Даби.

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Всего в календаре "Королевских гонок" 20 этапов, все они пройдут в разных странах по всей планете. Этап разделяется на несколько дней и состоит из свободных заездов, квалификации и самой гонки.

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По итогам гонки определяется победитель, который зарабатывает очки в индивидуальный зачет пилотов, он же является главным в определении чемпиона в конце сезона. В зачете Кубка Конструкторов засчитываются очки обоих пилотов конюшни.

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В чемпионате мира Формулы-1 примут участие 10 команд, каждую будет представлять по два гонщика.

Из действующих пилотов только четыре становились чемпионами мира – Себастьян Феттель (4 раза), Льюис Хэмилтон (3 раза), Фернандо Алонсо (2 раза), Кими Райкконен (1 раз). Победитель прошлого сезона Нико Росберг завершил карьеру.

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Фаворитом у букмекеров является Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 1.65, далее идут Себастьян Феттель ("Феррари") – 5.00, Валттери Боттас ("Мерседес") – 6.50. В Кубке Конструкторов - "Мерседес" – 1.30, "Феррари" – 4.50, и "Ред Булл" – 7.00.

КАЛЕНДАРЬ

Дата Гран При Трасса Квалификация  Гонка
24-26 марта Австралия Альберт-парк Результаты Результаты
7-9 апреля Китай Шанхай Результаты Результаты
14-16 апреля Бахрейн Сахир Результаты Расписание
28-30 апреля Россия Сочи Результаты Результаты
12-14 мая Испания Барселона Результаты Результаты
25-28 мая Монако Монте-Карло Результаты Результаты
9-11 июня Канада Монреаль Результаты Результаты
23-25 июня Азербайджан Баку Результаты  Результаты 
7-9 июля Австрия Ред Булл Ринг Результаты Результаты
14-16 июля Великобритания Сильверстоун Результаты Результаты
28-30 июля Венгрия Хунгароринг Результаты Результаты
25-27 августа Бельгия Спа Результаты Результаты
1-3 сентября Италия Монца 15:00 15:00
15-17 сентября Сингапур Марина-Бей 16:00 15:00
29 сен - 1 окт Малайзия Сепанг 12:00 10:00
6-8 октября Япония Сузука 09:00 8:00
20-22 октября США Остин 21:00 21:00
27-29 октября Мексика Мехико 20:00  20:00
10-12 ноября Бразилия Сан-Паулу 19:00 19:00
24-26 ноября Абу-Даби Яс-Марина  -

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ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ

Пилот Страна Команда Очки
= 1. С.Феттель Scuderia Ferrari 220
= 2. Л.Хэмилтон Mercedes AMG Petronas F1 Team 213
= 3. В.Боттас Mercedes AMG Petronas F1 Team 179
= 4. Д.Риккардо Red Bull Racing 132
= 5. К.Райкконен Scuderia Ferrari 128
= 6. М.Ферстаппен Red Bull Racing 67
= 7. C.Перес Sahara Force India F1 Team 56
= 8. Э.Окон Sahara Force India F1 Team 47
= 9. К.Сайнс Scuderia Toro Rosso 36
= 10. Н.Хюлкенберг Renault Sport Formula 1 Team 34
= 11. Ф.Масса Williams Martini Racing 27
13. Р.Грожан Haas F1 Team 24
12. Л.Стролл Williams Martini Racing 18
= 14. К.Магнуссен Haas F1 Team 11
= 15. Ф.Алонсо McLaren Honda Formula 1 Team 10
= 16. П.Верляйн Sauber F1 Team 5
= 17. Д.Квят Scuderia Toro Rosso 4
= 18. С.Вандорн McLaren Honda Formula 1 Team 1

КУБОК КОНСТРУКТОРОВ

Команда Мотор Очки
= 1. Mercedes AMG Petronas F1 Team Mercedes 392
= 2. Scuderia Ferrari Ferrari 348
= 3. Red Bull Racing TAG Heuer 199
= 4. Sahara Force India F1 Team Mercedes 103
= 5. Williams Martini Racing Mercedes 45
= 6. Scuderia Toro Rosso Renault 40
= 7. Haas F1 Team Ferrari 35
= 8. Renault Sport Formula 1 Team Renault 34
= 9. McLaren Honda Formula 1 Team Honda 11
= 10. Sauber F1 Team Ferrari 5
Мерседес, уильямс, рено, Формула-1, Ред Булл, Феррари, Макларен, Заубер, Форс Индия, Торо Россо, Хаас Ф1

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Источник:

Сегодня|Спорт

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