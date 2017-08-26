Льюис Хэмилтон сравнялся с Шумахером и получил поздравление от его жены

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бельгии и получил поздравление от жены Шумахера

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон завоевал поул-позишн по итогам квалификации на 12-м этапе чемпионата Формулы-1 Гран-при Бельгии.

В субботу на трассе в Спа Хэмилтон на лучшем круге показал время 1 минута 42,553 секунды, вторым стал гонщик "Феррари" Себастьян Феттель (+0,242 секунды), замкнул тройку другой гонщик "Мерседеса" Вальттери Боттас (+0,541).

Также в топ-10 вошли следующие пилоты: 4. Кими Райкконен ("Феррари", 1.43,270). 5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл", 1.43,380). 6. Дэниел Риккьярдо ("Ред Булл", 1.43,863). 7. Нико Хюлькенберг ("Рено", 1.44,982). 8. Серхио Перес ("Форс Индия", 1.45,244). 9. Эстебан Окон ("Форс Индия", 1.45,369). 10. Джолион Палмер ("Рено", 1.44,685, время второго сегмента).

Льюис Хэмилтон завоевал седьмой поул в сезоне и 68-й в карьере, повторив достижение Михаэля Шумахера – Росс Браун лично подошел поздравить его с этим, передав поздравления от жены легендарного гонщика Коринны Шумахер. Следующий поул сделает Хэмилтона абсолютным лидером по этому показателю в истории Формулы 1.

Гонка Гран-при Бельгии начнется в воскресенье в 15:00 по киевскому времени.

Результаты квалификации Гран-при Бельгии: