Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии

Гран-при Бельгии – первая гонка Формулы-1 после летнего перерыва. У команд и пилотов был месяц на отдых и восстановление. Кроме того, многие воспользовались этой "передышкой", чтобы решить вопросы "вне трассы". Например, подписать контракты.

Громкой новостью стало решение Себастьяна Феттеля – немец все же подписал с "Феррари" заманчивый трехлетний контракт. 120 миллионов евро – именно столько пилот "Скудерии" заработает в перспективе. Итальянцев можно понять – на момент подписания их звезда лидировала в общем зачете (202), опережая основного соперника на 14 пунктов (188). Стоит отметить влияние Себа на команду – одним из пунктов его соглашения было подписание Райкконена еще как минимум на год. Кими, правда, в 2018 году заработает всего 5 миллионов. После перерыва "подтвердили" еще одного пилота – Стоффель Вандорн остается в "Макларен". "Висят" Масса, Перес, Алонсо, Боттас и оба пилота "Заубер". Что до пилота "Рено" Джолиона Палмера, то его дела плохи – слухи о его замене Кубицой усиливаются с каждым этапом.



Практика и квалификация. В пятницу в аварию попал Масса – ему пришлось пропустить целый день, а его "Уильямс" восстанавливали на запасном шасси. Благородство проявил Вандорн – из-за вынужденной замены нескольких деталей Стоффель получил штраф в 65 позиций. Понимая свое положение, бельгиец полностью переключился на помощь напарнику. На прямых "47-й" разгонял Алонсо с помощью "воздушного мешка", упорно работая над его скоростью. Фернандо оценил такой жест, но в конце заездов "Макларен" снова подвела силовая – испанец вернулся в боксы довольно… эмоционально.



Тактику "воздушного мешка" применили и в "Феррари" – Райкконен "провез" Феттеля на вторую позицию. Поул взял Хэмилтон, установив при этом абсолютный рекорд Спа –1.42.553. 68-й поул в карьере – Льюис сравнялся с абсолютным лидером по стартам с первого места – Михаэлем Шумахером. Семья 7-кратного чемпиона поздравила британца с достижением рекорда.



Гонка. Гонка выдалась довольно нервозной. Не все команды справились с Франкоршамом технически. Первым сошел Верляйн, спустя несколько кругов мощность потеряла силовая Ферстаппена. Просто ужасный с точки зрения техники сезон для Макса. Как и для Алонсо, который на 27-м круге также сошел из-за отключения силовой.



Неприятный инцидент произошел между пилотами "Форс Индии" – Перес "вдавил" Окона в стену, повредил напарник "нос" и сам получил прокол. За два круга до финиша Чеко настигла карма – сход для мексиканца.

Главная интрига гонки разыгралась за несколько кругов до финиша – на свежем "ультрасофт" Феттель пытался пройти Хэмилтона, чей подуставший "софт" должен быть сдать позиции. Но даже "воздушный мешок" и свежий комплект более мягкой резины не позволил немцу пройти брита – победа для Хэмилтона.

"44-й" на 44-м круге побеждает в своем 200-м Гран-при. Феттель – второй, "бронзу" получает Риккардо. Пятерку закрывают Райкконен и Боттас. Через неделю борьба продолжится в Италии.

Напомним, что вчера Льюис Хэмилтон завоевал 68-й поул в карьере, повторив достижение Михаэля Шумахера.

Результаты гонки

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес")

2. Себастьян Феттель ("Феррари") – +2,358

3. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") – +10.791

4. Кими Райкконен ("Феррари") – +14,471

5. Валттери Боттас ("Мерседес") – +16,456

6. Нико Хюлькенберг ("Рено") – +28,087

7. Ромен Грожан ("Хаас") – +31,553

8. Фелипе Масса ("Уильямс") – +36,649

9. Эстебан Окон ("Форс Индия") – +38,154

10. Карлос Сайнс ("Торо Россо") – +39,447

11. Лэнс Стролл ("Уильямс") – +48,999

12. Даниил Квят ("Торо Россо") – +49,940

13. Джолино Палмер ("Рено") +53,239

14. Стоффель Вандорн ("Макларен) – +57,078

15. Кевин Магнуссен ("Хаас") – +1.07,262

16. Маркус Эрикссон ("Заубер") – +1.09,711

Серхио Перес ("Форс Индия") – не финишировал

Фернандо Алонсо ("Макларен") – не финишировал

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – не финишировал

Паскаль Верляйн ("Заубер") – не финишировал.