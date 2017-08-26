Райкконен выиграл третью практику Гран-при Бельгии

Сегодня, 14:27

Свой лучший круг финский гонщик проехал за 1 минуту 43,916 секунды

Кими Райкконен. Фото AFP
Кими Райкконен. Фото AFP

Финский пилот "Феррари" Кими Райкконен показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов на 12-м этапе чемпионата Формулы-1 Гран-при Бельгии.

В субботу на трассе в Спа Райкконен, который ранее здесь оказался лучшим в первой практике, проехал один из своих кругов за 1 минуту 43,916 секунды. Вторым стал другой пилот "Феррари" немец Себастьян Феттель (+0,197), который на 0,001 секунды опередил лидера по итогам второй сессии британца Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса".

Во второй практике, напомним, самым быстрым оказался Хэмилтон.

Квалификация на Гран-при Бельгии пройдет в субботу и начнется в 15:00. Старт гонки запланирован на это же время в воскресенье.

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Источник:

Р-спорт

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