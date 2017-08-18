Два игрока сборной Украины сдали матч чемпионата мира по хоккею – СМИ

18 Августа 2017, 22:52

Наша команда, якобы, должна была проиграть Южной Корее

Матч с корейцами. Фото wmia2017.iihf.com
Матч с корейцами. Фото wmia2017.iihf.com

Двое игроков национальной сборной Украины по хоккею сдали матч домашнего чемпионата мира-2017 против Южной Кореи. В распоряжении "Обозревателя" оказались расписки вратаря Эдуарда Захарченко и защитника Владимира Вариводы, сознавшихся в содеянном.

Оба хоккеиста пообещали вернуть по 30 тысяч долларов за невыполнения ими задачи по достижению командой фиксированного результата. Сборная Украины должна была проиграть Корее с разницей в более чем две шайбы.

Напомним, что поединок со сборной Южной Кореи был последним для нашей сборной на домашнем чемпионате мира-2017 в Дивизионе IА. Украинцы, уже вылетев в Дивизион IВ, в итоге, уступили корейцам только в серии буллитов (1:2).

Сборная Южной Кореи впервые в своей истории вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.

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Источник:

Обозреватель

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