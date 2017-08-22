Нападающий "Питтсбурга" поел спагетти из Кубка Стэнли

Сегодня, 12:23

За право сфотографироваться с трофеем Ник Бонино выставил цену в 10 долларов 

Бонино кушает спагетти. Фото Twitter
Бонино кушает спагетти. Фото Twitter

Нападающий Ник Бонино, который в минувшем сезоне выиграл Кубок Стэнли в составе "Питтсбурга", получив трофей в свое распоряжение, поел из него спагетти. После этого форвард выставил трофей в школе, где он проходил обучение.

Болельщикам нужно было заплатить 10 долларов за право сфотографироваться с хоккеистом и трофеем. Собранные деньги должны быть переданы в один из детских медицинских центров. 

Напомним, что каждый хоккеист "Питтсбурга" этим летом проведет с Кубком Стэнли по одному дню – Сидни Кросби отвез трофей в дом престарелых, Крис Куниц покушал из трофея с детьми, а Фил Кессел наделал хот-догов и наполнил ними дорогостоящую посудину.
хоккей, НХЛ, Кубок Стэнли

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Источник:

СЭ

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