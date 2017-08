Нападающий "Питтсбурга" поел спагетти из Кубка Стэнли

Нападающий Ник Бонино, который в минувшем сезоне выиграл Кубок Стэнли в составе "Питтсбурга", получив трофей в свое распоряжение, поел из него спагетти. После этого форвард выставил трофей в школе, где он проходил обучение.

Болельщикам нужно было заплатить 10 долларов за право сфотографироваться с хоккеистом и трофеем. Собранные деньги должны быть переданы в один из детских медицинских центров.

Напомним, что каждый хоккеист "Питтсбурга" этим летом проведет с Кубком Стэнли по одному дню – Сидни Кросби отвез трофей в дом престарелых, Крис Куниц покушал из трофея с детьми, а Фил Кессел наделал хот-догов и наполнил ними дорогостоящую посудину.

When you have an Italian background...spaghetti is a must! Nick Bonino enjoys Moms homecooking. #stanleycup @HockeyHallFame @NHL @penguins pic.twitter.com/zgBVy9AShr