Тренер сборной Украины: "Не верится, что игроки могли сдавать матч на чемпионате мира"

Тренер сборной Украины по хоккею Александр Савицкий прокомментировал "Сегодня" обвинения его игроков Эдуарда Захарченко и Владимира Вариводы в сдаче матча против Южной Кореии на домашнем чемпионате мира в апреле:

"Сами расписки я не видел. Не знаю... — расстроенно вздохнул коуч. — Ставка, я так понимаю, не сыграла. Федерация там разбирается. Жду. Эдику мы звонили (вратарь подписал контракт с английским "Ноттингемом". — Авт.), но не дозвонились. Варивода не тренируется: получил травму и сейчас в Херсоне лечится. Пока с ними не общались. Насчет подлинности почерка не скажу, но мне особо не верится, что такое могло быть. Какие последствия для сборной, не знаю, но ребят могут дисквалифицировать".

Глава комиссии по расследованию дела, вице-президент федерации Георгий Зубко: "Сейчас еще идет расследование, поэтому конкретно все смогу рассказать завтра во второй половине дня или во вторник".

Ранее пояаилась информация, что вратарь украинской команды Эдуард Захарченко и защитник Владимир Варивода сдавали матч с южнокорейцами.

Напомним, что поединок со сборной Южной Кореи был последним для нашей сборной на домашнем чемпионате мира-2017 в Дивизионе IА. Украинцы, уже вылетев в Дивизион IВ, в итоге, уступили корейцам только в серии буллитов (1:2). Сборная Южной Кореи впервые в своей истории вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.

Тем временем, международная федерация хоккея расследует ситуацию с возможной сдачей матча игроками сборной Украины: в понедельник будет создана комиссия, которая займется этим делом