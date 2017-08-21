Андрей Говоров выиграл "золото" Универсиады

В том же заплыве третьим финишировал Андрей Хлопцов

Сегодня на Универсиаде, которая проходит на Тайване, сразу две медали завоевали украинские пловцы в одном заплыве.

Чемпионом Универсиады стал Андрей Говоров, который проплыл 50 метров баттерфляем за 22,90 секунды. А бронзовую награду выиграл Андрей Хлопцов (23,54).

Напомним, что сегодня на Универсиаде во время футбольного матча сознание потерял игрок сборной Украины Андрей Бусько.