Андрей Говоров выиграл "золото" Универсиады

Сегодня, 14:54

В том же заплыве третьим финишировал Андрей Хлопцов

Андрей Говоров. Фото AFP
Андрей Говоров. Фото AFP

Сегодня на Универсиаде, которая проходит на Тайване, сразу две медали завоевали украинские пловцы в одном заплыве.

Чемпионом Универсиады стал Андрей Говоров, который проплыл 50 метров баттерфляем за 22,90 секунды. А бронзовую награду выиграл Андрей Хлопцов (23,54).

Напомним, что сегодня на Универсиаде во время футбольного матча сознание потерял игрок сборной Украины Андрей Бусько.
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Сегодня|Спорт

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