Двукратный чемпион мира по велоспорту из Австралии принял российское гражданство
Шейн Перкинс еще должен получить разрешение Международного союза велосипедистов для участия в соревнованиях под российским флагом
Двукратный чемпион мира по велоспорту на треке Шейн Перкинс в понедельник получил российский паспорт в Москве.
Перкинс зимой 2017 года объявил о намерении сменить спортивное гражданство с австралийского на российское. 17 августа президент России Владимир Путин предоставил 30-летнему спортсмену гражданство РФ.
В субботу Перкинс победил в кейрине на чемпионате России в Санкт-Петербурге и квалифицировался для участия в октябрьском чемпионате Европы по велоспорту на треке в Берлине. Для заявки на турнир в составе сборной России он должен получить специальное разрешение Международного союза велосипедистов.
Перкинс становился чемпионом мира в 2011 и 2012 годах в кейрине и командном спринте. В 2016 он не попал сборную Австралии на Олимпиаду в Рио.
Напомним, что ранее Олимпийский чемпион по велоспорту умер в 39 лет.
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