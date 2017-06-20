Индия думает о проведении Олимпиады-2032

Сегодня, 21:58

Ранее в Индии никогда не проходили Олимпийские игры

Фото AFP
Фото AFP

Президент НОК Индии Эн Рамашадран сообщил, что страна рассматривает возможность подачи заявки на проведение летней Олимпиады-2032.

Правительство страны разрешило НОК провести необходимы исследования по этому вопросу.

"Пока все очень и очень предварительно. Нам нужно получить множество одобрений. Когда мы их получим, то представим заявку правительству. А окончательное решение будет уже зависеть от властей", – рассказал Рамашадран.

Ранее в Индии никогда не проходили Олимпийские игры.
Олимпийские игры, Олимпиада-2032

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