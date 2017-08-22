Ирина Ромолданова стала чемпионкой Универсиады по тхэквондо

Украинская тхэквондистка Ирина Ромолданова завоевала "золото" Универсиады-2017, которая в эти дни проходит на Тайване.

В финале турнира 23-летняя украинка победила звездную представительницу Кипра Кирияки Коутоки, которая является лидером мирового рейтинга.

Ромолданова, серебряный призер чемпионата Европы-2015, уступала по ходу схватки 0:3, однако одержала победу со счетом – 8:3.

Напомним, сегодня победу на Универсиаде одержал гимнаст Олег Верняев, занявший первое место в многоборье.