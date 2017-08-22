Медальный зачет Универсиады-2017: Украина поднялась на пятое место

Завершился третий соревновательный день Универсиады-2017 в Китайском Тайбэе (Тайвань).

Украинские спортсмены во вторник завоевали 6 медалей: три "золота" (Олег Верняев в спортивной гимнастике, Ирина Ромолданова в тхэквондо и Дмитрий Чучукало в фехтовании), два "серебра" (Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик в синхронных прыжках и Михаил Романчук в плавании) и одну "бронзу" (Ростислав Герцик в фехтовании).

Всего за три дня украинцы завоевали уже 12 наград и поднялись на пятое место в общем зачете, обойдя Россию и США.

Лидируют Южная Корея, Япония, Китайский Тайбэй и Северная Корея.

Таблица медалей Универсиады-2017. Топ-10 стран:

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 Южная Корея 10 7 10 27 2 Япония 8 8 10 26 3 Китайский Тайбэй 7 11 3 21 4 Сев.Корея 6 3 1 10 5 Украина 5 3 4 12 6 Россия 4 8 13 25 7 США 3 3 5 11 8 Венгрия 3 1 1 5 9 Италия 2 2 7 11 10 Мексика 2 1 2 5

Ранее сегодня мы писали, что на Универсиаде-2017 Олег Верняев выиграл "золото" в многоборье, а Ирина Ромолданова стала чемпионкой по тхэквондо.