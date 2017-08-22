Медальный зачет Универсиады-2017: Украина поднялась на пятое место
Сборная Украины обошла команды России и США
Завершился третий соревновательный день Универсиады-2017 в Китайском Тайбэе (Тайвань).
Украинские спортсмены во вторник завоевали 6 медалей: три "золота" (Олег Верняев в спортивной гимнастике, Ирина Ромолданова в тхэквондо и Дмитрий Чучукало в фехтовании), два "серебра" (Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик в синхронных прыжках и Михаил Романчук в плавании) и одну "бронзу" (Ростислав Герцик в фехтовании).
Всего за три дня украинцы завоевали уже 12 наград и поднялись на пятое место в общем зачете, обойдя Россию и США.
Лидируют Южная Корея, Япония, Китайский Тайбэй и Северная Корея.
Таблица медалей Универсиады-2017. Топ-10 стран:
|Место
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Южная Корея
|10
|7
|10
|27
|2
|Япония
|8
|8
|10
|26
|3
|Китайский Тайбэй
|7
|11
|3
|21
|4
|Сев.Корея
|6
|3
|1
|10
|5
|Украина
|5
|3
|4
|12
|6
|Россия
|4
|8
|13
|25
|7
|США
|3
|3
|5
|11
|8
|Венгрия
|3
|1
|1
|5
|9
|Италия
|2
|2
|7
|11
|10
|Мексика
|2
|1
|2
|5
Ранее сегодня мы писали, что на Универсиаде-2017 Олег Верняев выиграл "золото" в многоборье, а Ирина Ромолданова стала чемпионкой по тхэквондо.
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