Медальный зачет Универсиады-2017: Украина поднялась на пятое место

Вчера, 18:29

Сборная Украины обошла команды России и США

Олег Верняев завоевал &quot;золото&quot; в многоборье. Фото Instagram
Олег Верняев завоевал "золото" в многоборье. Фото Instagram

Завершился третий соревновательный день Универсиады-2017 в Китайском Тайбэе (Тайвань).

Украинские спортсмены во вторник завоевали 6 медалей: три "золота" (Олег Верняев в спортивной гимнастике, Ирина Ромолданова в тхэквондо и Дмитрий Чучукало в фехтовании), два "серебра" (Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик в синхронных прыжках и Михаил Романчук в плавании) и одну "бронзу" (Ростислав Герцик в фехтовании).

Всего за три дня украинцы завоевали уже 12 наград и поднялись на пятое место в общем зачете, обойдя Россию и США.

Лидируют Южная Корея, Япония, Китайский Тайбэй и Северная Корея.

Таблица медалей Универсиады-2017. Топ-10 стран:

МестоСтранаЗолотоСереброБронзаВсего
1 Южная Корея 10 7 10 27
2 Япония 8 8 10 26
3 Chinese Taipei Китайский Тайбэй 7 11 3 21
4 Сев.Корея 6 3 1 10
5 Украина 5 3 4 12
6 Россия 4 8 13 25
7 США 3 3 5 11
8 Венгрия 3 1 1 5
9 Италия 2 2 7 11
10  Мексика 2 1 2 5

Ранее сегодня мы писали, что на Универсиаде-2017 Олег Верняев выиграл "золото" в многоборье, а Ирина Ромолданова стала чемпионкой по тхэквондо.
медали, Универсиада

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Источник:

Сегодня|Спорт

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