Мужская сборная Украины досрочно вышла в Финал четырех Евролиги

Мужская сборная Украины по волейболу обеспечила себе выход в Финал четырех волейбольной Евролиги. Подопечные Угиса Крастиньша гарантировали себе первое место в группе В после победы над датчанами – 3:1 (23:25, 25:19, 25:21, 25:22).

После пяти туров Украина занимает первое место в группе В, имея в активе 12 очков (4 победы и 1 поражение). Датчане имеют 9 очков, занимая второе место. Венгрия и Израиль делят третье и четвертое место, имея 6 и 3 очка соответственно.

Таким образом, за тур до финиша группового этапа Евролиги украинцы, дебютировавшие на турнире в этом году, не опустятся ниже второго места и точно сыграют в Финале четырех.

Финал четырех пройдет с 1 по 2 июля. Победитель получит возможность сыграть в Мировой лиге в следующем сезоне.