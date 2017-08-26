"Пантера керлинга": Анна Сидорова восхитила фигурой в купальнике

Сегодня, 21:14

Спортсменка разместила фото в Instagram и нарвалась на десятки восторженных отзывов

Анна Сидорова. Фото Instagram
Анна Сидорова. Фото Instagram

Керлингистка Анна Сидорова порадовала своих подписчиков в социальных сетях новым ярким фото. На нем спортсменка в бикини стоит у бассейна.

"Раньше не любила бассейн, потому что холодно, но теперь прям обязательная часть тренировочной программы", – подписала Сидорова фотографию и нарвалась на комплименты: "Пантера керлинга", "Невероятно красивая",  "Превосходная", "Как же вы прекрасны, Анна!", "Огонь, "Великолепна, как всегда", "Богиня красоты", "Какая ты сексуальная, супер тело", – только некоторые из них.

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Анна Сидорова дважды принимали участие в олимпийских играх – в 2010 и 2014 годав составе российской сборной. 26-летняя спортсменка дважды становилась чемпионкой Европы, на чемпионатах мира завоевала три "бронзы" и одно "серебро".

Напомним, что сегодня пройдет долгожданный бой Флойд Мейвезер – Конор Макгрегор, начало – в 06:00 утра воскресенья. Накануне мы рассказали о девушке и матери ребенка Конора Макгрегора – Ди Девлин.
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Сегодня|Спорт

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