Сексуальная серфингистка не удержала пышную грудь в купальнике

Вчера, 20:03

Девушка не стесняется выкладывать в сеть пикантные снимки

Холли-Дейзи Коффи. Фото Instagram
Холли-Дейзи Коффи. Фото Instagram

Австралийская девушка-серфингист Холли-Дейзи Коффи не угадала с размером купальника и не заметила, как засветила грудь.

Пикантный снимок девушка разместила на своей странице в Instagram. За 12 часов фото собрало более 20 тысяч лайков.

Недавно одна из сестер Холли-Дэйзи Элли-Джин разместила на своей странице в Instagram общий снимок с Руби-Ли и Бонни-Лу.

Ранее девушки взорвали сеть фотографиями в бикини. Сестры заработали в соцсети огромную популярность.

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Холли-Дэйзи – одна из сестер знаменитой семьи серфингисток. Как и ее сестры, девушка очень популярна в соцсетях благодаря откровенным снимкам. При этом, снимок выше – не самый пикантный.

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серфинг, WAGs

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