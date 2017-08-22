Суд увеличил дисквалификацию легендарной лыжницы Терезы Йохауг

Спортивный арбитражный суд (CAS) ужесточил наказание олимпийской чемпионке по лыжным гонкам норвежке Терезе Йохауг, увеличив срок дисквалификации спортсменки до 18 месяцев, что не позволит ей принять участие в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

В октябре 2016 года стало известно, что допинг-тест норвежской лыжницы дал положительный результат на клостебол. По утверждению команды Йохауг, запрещенное вещество попало в организм спортсменки через защитный бальзам для губ. В начале февраля норвежская сторона дисквалифицировала лыжницу на 13 месяцев. Допинговый комитет Международной федерации лыжного спорта (FIS) счел наказание Йохауг недостаточно строгим и подал апелляцию в CAS с целью увеличения срока дисквалификации.

"Срок дисквалификации отсчитывается с 18 октября 2016 года", – говорится в релизе CAS.

Таким образом, Йохауг пропустит Олимпиаду-2018, которая пройдет с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.

Йохауг является чемпионкой Олимпийских игр 2010 года в эстафете 4 по 5 км, семикратной чемпионкой мира и двукратной обладательницей Кубка мира в общем зачете.

Напомним, что в апреле CAS признал ошибочной дисквалификацию украинской биатлонистки Ольги Абрамовой.