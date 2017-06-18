Украина заняла второе место в медальном зачете чемпионата Европы по прыжкам в воду
Чемпионат Европы в Киеве проходил с 12 по 18 июня
Сборная Украины заняла второе место в медальном зачете по итогам домашнего чемпионата Европы по прыжкам в воду, который завершился в воскресенье в Киеве.
В общей сложности украинские спортсмены завоевали 10 медалей (3 золотых, 4 серебряных, 3 бронзовых). Победила в медальном зачете российская команда (3-6-2). На третьей позиции расположилась команда Великобритании (3-0-3).
Чемпионат Европы в Киеве проходил с 12 по 18 июня.
Вы сейчас просматриваете новость "Украина заняла второе место в медальном зачете чемпионата Европы по прыжкам в воду". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии