Украинки не смогли завоевать медали в трехметровом трамплине на ЧЕ в Киеве

Вчера, 18:53

Виктория Кесар и Анна Письменская заняли пятое место, а Украина не удержала первое место в медальном зачете

Украинки не смогли завоевать медали в трехметровом трамплине на ЧЕ в Киеве. Фото divingkyiv2017.org
Украинки не смогли завоевать медали в трехметровом трамплине на ЧЕ в Киеве. Фото divingkyiv2017.org

Украинские прыгуньи в воду Виктория Кесарь и Анна Письменская не смогли взять медали на домашнем чемпионате Европы в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

Украинки вместе с Германией и Россией были фаворитками дисциплины, однако уже до третьей попытки лишились шансов на медали из-за слабого выступления Кесар. В последних двух попытках Кесарь и Письменская попытались исправить положение, но соперницы не допускали ошибок. В итоге – только пятое место.

"Золото" чемпионата Европы в Киеве завоевали россиянки Кристина Ильиных и Надежда Бажина с результатом 304,8 балла, "серебро" досталось немкам Тине Пунзель и Фредерике Фрейер (283,8 балла), "бронза" – голландкам Инге Янсен и Дафе Вилс (283,5 балла).

Таким образом, перед последней дисциплиной чемпионата Европы Украина пропустила Россию на первое место в медальном зачете.

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Прыжки в воду, водные виды спорта, Виктория Кесарь, Анна Письменская

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Источник:

xsport.ua

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