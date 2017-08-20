Усейн Болт отпраздновал завершение карьеры походом в клуб на семь тысяч фунтов

Спортсмен с друзьями шампанское, водку и коньяк запивали энергетиками и колой

Восьмикратный олимпийский чемпион Усейн Болт отметил завершение своей спортивной карьеры в элитном лондонском клубе. Как сообщает издание Mirror, бегун оставил в заведении 7030 фунтов.

Спортсмен с друзьями выпили пять бутылок шампанского Dom Pérignon, бутылку водки, три бутылки коньяка, 23 банки энергетика и 18 банок колы. Помимо указанной в чеке суммы, включавшей 15 процентов за обслуживание (838 фунтов), чемпион оставил 500 фунтов чаевых.

13 августа ямайский спринтер получил травму и не сумел финишировать в эстафете 4 по 100 метров на чемпионате мира в Лондоне, который стал последним турниром в карьере Болта.

Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. Ямаец — рекордсмен мира в беге на дистанции 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды).