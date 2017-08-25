В Польше на матч по волейболу пришло 65 тысяч зрителей

Стартовый матч сборной Польши на домашнем чемпионате Европы по волейболу, в котором команда играла со сборной Сербии, посетили 65 407 болельщиков, сообщается на официальном сайте Европейской конфедерации волейбола.

Встреча группы А состоялась в Варшаве в четверг на Национальном стадионе и завершилась со счетом 3-0 (25:22, 25:22, 25:20) в пользу сербской команды.

Арена в Варшаве, открытие которой состоялось в декабре 2011 года, принимала матчи чемпионата Европы по футболу 2012 года, а также финальный матч Лиги Европы УЕФА в сезоне-2014/15.

В 2014 году в Польше прошел мужской чемпионат мира по волейболу. Матч открытия, в котором также принимали участие команды Польши и Сербии, собрал на Национальном стадионе 61 500 зрителей.

Напомним, что предыдущий чемпионат Еврорпы, который прошел в 2015 году, выиграла сборная Франции.