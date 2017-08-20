В России убили чемпиона мира по пауэрлифтингу

Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу в весовой категории до 120 кг россиянин Андрей Драчев убит в Хабаровске, сообщает Amur Media. По информации источника, спортсмен скончался от серьезных ран, полученных в драке в одном из городских кафе.

Драчев был госпитализирован, но врачи не сумели спасти его – он скончался в реанимационном отделении.

Отметим, что спортсмен, которому было 32 года, завершил карьеру в пауэрлифтинге несколько лет назад. После этого он занимался бодибилдингом.

Напомним, что в этом месяце на Байкале убили чемпиона Европы по борьбе.