В России убили чемпиона мира по пауэрлифтингу
Спортсмен скончался от серьезных ран, полученных в драке кафе
Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу в весовой категории до 120 кг россиянин Андрей Драчев убит в Хабаровске, сообщает Amur Media. По информации источника, спортсмен скончался от серьезных ран, полученных в драке в одном из городских кафе.
Драчев был госпитализирован, но врачи не сумели спасти его – он скончался в реанимационном отделении.
Отметим, что спортсмен, которому было 32 года, завершил карьеру в пауэрлифтинге несколько лет назад. После этого он занимался бодибилдингом.
Напомним, что в этом месяце на Байкале убили чемпиона Европы по борьбе.
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