Юлия Ткач-Остапчук выиграла "серебро" чемпионата мира по борьбе
Это первая награда Украины на мировом первенстве
Юлия Ткач-Остапчук принесла сборной Украины первую медаль чемпионата мира по борьбе, который в эти дни проходит в Париже.
В финальной схватке за "золото" Юля проиграла Орхон Пуревдорж из Монголии – 3-6.
Таким образом, украинка собрала полную коллекцию наград чемпионата мира – после "золота"-2014 и "бронзы"-2015.
Напомним, Жан Беленюк был признан лучшим борцом мира в 2016 году.
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