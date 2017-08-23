Юлия Ткач-Остапчук выиграла "серебро" чемпионата мира по борьбе

Вчера, 22:38

Это первая награда Украины на мировом первенстве


Юлия Ткач-Остапчук принесла сборной Украины первую медаль чемпионата мира по борьбе, который в эти дни проходит в Париже.

В финальной схватке за "золото" Юля проиграла Орхон Пуревдорж из Монголии – 3-6.

Таким образом, украинка собрала полную коллекцию наград чемпионата мира – после "золота"-2014 и "бронзы"-2015.

Напомним, Жан Беленюк был признан лучшим борцом мира в 2016 году.
борьба вольная, чемпионат мира, Юлия Ткач

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XSport

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