Юлия Ткач-Остапчук выиграла "серебро" чемпионата мира по борьбе

Это первая награда Украины на мировом первенстве

Юлия Ткач-Остапчук принесла сборной Украины первую медаль чемпионата мира по борьбе, который в эти дни проходит в Париже.

В финальной схватке за "золото" Юля проиграла Орхон Пуревдорж из Монголии – 3-6.

Таким образом, украинка собрала полную коллекцию наград чемпионата мира – после "золота"-2014 и "бронзы"-2015.

Напомним, Жан Беленюк был признан лучшим борцом мира в 2016 году.