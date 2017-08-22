Жан Беленюк: "С Моной Лизой у нас теплые отношения"

Сегодня, 13:07

Украинский борец прогулялся по Парижу

Беленюк в Лувре. Фото Instagram
Беленюк в Лувре. Фото Instagram

Серебряный призер Олимпийских игр 2016 по борьбе Жан Беленюк взял паузу в выступлениях. А поэтому на чемпионат мира, который сейчас проходит во Франции, Жан поехал в качестве болельщика.

Времени свободного у борца теперь более чем достаточно. Поэтому он знакомится с достопримечательностями Парижа, выкладывая фото в соцсети.

"Буду кратким – Эйфель молодец", – подписал фото возле Эйфелевой башни Жан. "С Моной Лизой у нас теплые отношения", – это уже о снимке из Лувра.

Напомним, что в мае Беленюк поднялся на Великую Китайскую стену.

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Париж, Жан Беленюк, борьба греко-римская

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