Жан Беленюк: "С Моной Лизой у нас теплые отношения"
Украинский борец прогулялся по Парижу
Серебряный призер Олимпийских игр 2016 по борьбе Жан Беленюк взял паузу в выступлениях. А поэтому на чемпионат мира, который сейчас проходит во Франции, Жан поехал в качестве болельщика.
Времени свободного у борца теперь более чем достаточно. Поэтому он знакомится с достопримечательностями Парижа, выкладывая фото в соцсети.
"Буду кратким – Эйфель молодец", – подписал фото возле Эйфелевой башни Жан. "С Моной Лизой у нас теплые отношения", – это уже о снимке из Лувра.
Напомним, что в мае Беленюк поднялся на Великую Китайскую стену.
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