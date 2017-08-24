Жан Беленюк в День Независимости Украины слепил глечик

Серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Жан Беленюк в День Независимости Украины поупражнялся в гончарном искусстве. Борец греко-римского стиля слепил глечик.

"В День Независимости Украины, почти независимо и самостоятельно, слепил глечик. Всех поздравляю с этим праздником! Творческого вдохновения, успехов и новых свершений нам всем", – подписал фото спортсмен.

Напомним, ранее Беленюк был признан лучшим борцом 2016 года. В эти дни в Париже проходит чемпионат мира. Беленюк в соревнованиях не участвует, а в свободное время знакомится с достопримечательностями французской столицы.