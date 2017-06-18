14-летняя Марта Костюк проиграла свой первый матч на турнире WTA

499-я ракетка мира Марта Костюк уступила в своем первом в карьере матче на турнире WTA. В первом круге квалификации травяного турнира WTA International в Мальорке украинка уступила россиянке Анне Калинской, занимающей 127-е место в мировом рейтинге, со счетом 2:6, 5:7.

Матч продолжался 1 час 16 минут. За это время Костюк сделала четыре эйса, один брейк и допустила четыре двойных ошибки. На счету Калинской пять подач навылет, четыре реализованных брейк-поинта и три ошибки при вводе мяча в игру.

Напомним, на последнем юниорском Roland Garros Костюк дошла до второго круга, однако заверила, что еще сыграет на других юниорских турнирах "Большого шлема" в этом году.