Цуренко проиграла стартовый матч на турнире в Бирмингеме

Сегодня, 16:48

Наша теннисистка не совладала с четвертой ракеткой турнира

Леся Цуренко. Фото AFP
Леся Цуренко. Фото AFP

Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла выйти во второй раунд турнира WTA Premier Aegon Classic в Бирмингеме.

В стартовом матче киевлянка уступила четвертой ракетке турнира Йоханне Конта: 3:6, 6:7(6).

Во второй партии Цуренко вела 5:2, но не сумела подать на сет в 9-м гейме, судьба сета и матча решилась на тайбрейке. Украинка отыграла 2 матбола, но Конте удалось реализовать третий.
теннис, Леся Цуренко

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Источник:

sapronov-tennis.org

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