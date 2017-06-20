Элина Свитолина: "Раньше я не была достаточно сильна физически"

Сегодня, 10:21

Первая ракетка Украины надеется на хороший травяной сезон

Элина Свитолина. Фото AFP
Элина Свитолина. Фото AFP

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над британкой Хитер Уотсон в первом круге турнира в Бирмингеме.

- В последние годы я испытывала трудности на траве. Но мне нравится то, как я играла сегодня – вела игру и справлялась с трудностями. Это был очень хороший матч. Это хороший для меня год. Думаю, и на траве он будет не хуже. Сегодня я показала хорошую игру.

Думаю, что раньше я не была достаточно сильна физически, но теперь все сошлось. Я старалась не допускать прежних ошибок, но трава – сложное покрытие. Не хочу давить на себя. Просто стараюсь играть в свой теннис. Я воспринимаю это как вызов, потому что последние несколько лет я не так чтобы хорошо выступала на траве. Но в этот раз я поговорила с командой, и они сказали: "Ты стала гораздо более сильным игроком". Думаю, все пройдет хорошо, – сказала Свитолина после матча.
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Источник:

Championat.ru

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