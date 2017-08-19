Феррер впервые за 2 года обыграл соперника из топ-10 и вышел в полуфинал "Мастерса"

Вчера, 18:12

На следующей неделе экс-третья ракетка мира вернется в топ-25 рейтинга АТР

Давид Феррер. Фото AFP
Давид Феррер. Фото AFP

Экс-третья ракетка мира Давид Феррер, в четвертьфинале турнира в Цинциннати обыгравший №8 ATP Доминика Тима (3) 6:3, 6:3, вышел в полуфинал "Мастерса" впервые за два года.

35-летний испанец, ранее в этом году опускавшийся на 46-е место рейтинга ATP, но затем выигравший турнир в Баштаде, пробился в четверку сильнейших на "Мастерсе" впервые с Парижа-2015. В понедельник он вернется в топ-25.

В первом сете Феррер – финалист Цинциннати в 2014-м – взял все семь розыгрышей длиннее пяти ударов и на второй подаче выиграл 11 очков из 12 (Тим – одно из шести).

Во втором сете финалист "Ролан Гаррос"-2013 сразу сделал брейк, а потом еще два (однажды проиграв свою подачу). Эта победа стала для Феррера первой над соперником их десятки с "Ролан Гаррос"-2015 (обыграл Марина Чилича).

Напомним, лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Цинциннати.
теннис, Давид Феррер, Доминик Тим

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