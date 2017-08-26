Катерина Козлова пробилась в основную сетку US Open

Украинская теннисистка Катерина Козлова успешно преодолела квалификацию на Открытом чемпионате США.

В финале квалификации украинка, посеянная под 10 номером, за 2 часа 25 минут обыграла экс-26-ю ракетку мира Анну-Каролину Шмидлову из Словакии – 6:7(1), 6:4, 6:1.

В первом сете украинка вела 5:1, но трижды не сумела подать на сет (при счете 5:2, 5:4, а затем и 6:5). Во второй партии Козлова повела 3:0, но Шмидлова вновь сравняла счет. Однако Козлова сумела сделать брейк при чете 5:4 в свою пользу и выиграть вторую партию.

В решающем сете украинка сумела выиграть все геймы на своей подаче и сделать 2 брейка.

Катерина в третий раз сыграет в основной сетке Открытого чемпионата США. В первом раунде соперницей Козловой станет Ирина-Камелия Бегу из Румынии.

Ранее сегодня Элина Свитолина, Леся Цуренко и Александр Долгополов получили соперников в первом раунде Открытого чемпионата США.

А Александр Стаховский проиграл в последнем матче квалификации и не пробился в основную сетку турнира.