Катерина Козлова пробилась в основную сетку US Open
В упорном поединке украинка обыграла Анну-Каролину Шмидлову из Словакии
Украинская теннисистка Катерина Козлова успешно преодолела квалификацию на Открытом чемпионате США.
В финале квалификации украинка, посеянная под 10 номером, за 2 часа 25 минут обыграла экс-26-ю ракетку мира Анну-Каролину Шмидлову из Словакии – 6:7(1), 6:4, 6:1.
В первом сете украинка вела 5:1, но трижды не сумела подать на сет (при счете 5:2, 5:4, а затем и 6:5). Во второй партии Козлова повела 3:0, но Шмидлова вновь сравняла счет. Однако Козлова сумела сделать брейк при чете 5:4 в свою пользу и выиграть вторую партию.
В решающем сете украинка сумела выиграть все геймы на своей подаче и сделать 2 брейка.
Катерина в третий раз сыграет в основной сетке Открытого чемпионата США. В первом раунде соперницей Козловой станет Ирина-Камелия Бегу из Румынии.
Ранее сегодня Элина Свитолина, Леся Цуренко и Александр Долгополов получили соперников в первом раунде Открытого чемпионата США.
А Александр Стаховский проиграл в последнем матче квалификации и не пробился в основную сетку турнира.
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