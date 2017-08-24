Квалификация US Open: Козлова идет дальше, Марченко выбывает

Сегодня, 11:38

В следующем раунде украинка сыграет с Фанни Столлар из Венгрии

Катерина Козлова. Фото sapronov-tennis.org
Катерина Козлова. Фото sapronov-tennis.org

Украинская теннисистка Катерина Козлова уверенно стартовала в квалификации на Открытом чемпионате США.

В матче первого раунда уроженка Николаева, посеянная под 10 номером, разгромила француженку Хлое Паке – 6:0, 6:1. Поединок продолжался всего 42 минуты.

Следующей соперницей Козловой станет представительница Венгрии Фанни Столлар.

К сожалению, Илья Марченко выбыл из борьбы, уступив за 1 час 53 минуты Йорису де-Лооре из Белльгии – 6:3, 3:6, 4:6.

Напомним, что дончанин сыграл своей первый матч после довольно продолжительного перерыва, связанного с травмой.

Ранее в первом туре квалификации Открытого чемпионата США Сергей Стаховский обыграл россиянина Алексея Ватутина, Ангелина Калинина нанесла поражение россиянке Ксении Лыкиной, а Катерина Бондаренко в двух сетах обыграла испанку Силвию Солер-Эсниносу.

В основной сетке турнира Украину представят Элина Свитолина, Леся Цуренко и Александр Долгополов.
теннис, US Open, Илья Марченко, Катерина Козлова

Вы сейчас просматриваете новость "Квалификация US Open: Козлова идет дальше, Марченко выбывает". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

sapronov-tennis.org

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Теннис

Сергей Стаховский выиграл турнир в Словении и вернулся в топ-100. Фото Instagram

Сергей Стаховский вернулся в топ-100 теннисистов мира

14 Августа, 12:19

В новом рейтинге АТР Стаховский поднялся на 99-е место, а Александр Долгополов сохранил 71-ю позицию

Теннис

Катерина Козлова. Фото AFP

Катерина Козлова проиграла седьмой ракетке мира на турнире в Бостаде

28 Июля, 19:05

Украинская теннисистка не справилась с Каролин Возняцки

Теннис

Катерина Козлова. Фото AFP

Катерина Козлова вышла во второй раунд турнира WTA в Бостаде

25 Июля, 19:30

Украинская теннисистка сломила сопротивление 18-летней шведки Мириам Бьорклунд

Теннис

Александр Долгополов. Фото AFP

Александр Долгополов поднялся на 22 строчки в рейтинге теннисистов

24 Июля, 11:49

Первая ракетка Украины переместился с 89-го на 67-е место в мире

Теннис

Переписка украинских теннисистов в Instagram

Украинские теннисисты в социальных сетях: "Мы без бабла и сливаем тачки"

13 Июля, 17:08

Забавная переписка украинских теннисистов Александра Долгополов, Ильи Марченко и Сергея Бубки

Теннис

Илья Марченко. Фото AFP

Илья Марченко покидает Уимблдон уже после первого матча в основе

3 Июля, 22:59

Украинский теннисист в пяти сетах уступил чеху Иржи Веселы

Теннис

Элина Свитолина. Без давления наслаждалась вечеринкой с бойфрендом Рисом

Стартовал старейший турнир "Большого шлема": букмекеры не верят в украинцев

3 Июля, 18:47

Посеянная под четвертым номером на Уимблдоне Элина Свитолина не котируется у букмекеров

Теннис

Роджер Федерер сыграет с украинцем Долгополовым на старте Уимблдона. Фото AFP

Долгополов сыграет с Федерером на старте Уимблдона

30 Июня, 14:38

Жеребьевка Уимблдона для украинских теннисистов

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования