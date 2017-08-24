Квалификация US Open: Козлова идет дальше, Марченко выбывает

В следующем раунде украинка сыграет с Фанни Столлар из Венгрии

Украинская теннисистка Катерина Козлова уверенно стартовала в квалификации на Открытом чемпионате США.

В матче первого раунда уроженка Николаева, посеянная под 10 номером, разгромила француженку Хлое Паке – 6:0, 6:1. Поединок продолжался всего 42 минуты.

Следующей соперницей Козловой станет представительница Венгрии Фанни Столлар.

К сожалению, Илья Марченко выбыл из борьбы, уступив за 1 час 53 минуты Йорису де-Лооре из Белльгии – 6:3, 3:6, 4:6.

Напомним, что дончанин сыграл своей первый матч после довольно продолжительного перерыва, связанного с травмой.

Ранее в первом туре квалификации Открытого чемпионата США Сергей Стаховский обыграл россиянина Алексея Ватутина, Ангелина Калинина нанесла поражение россиянке Ксении Лыкиной, а Катерина Бондаренко в двух сетах обыграла испанку Силвию Солер-Эсниносу.

В основной сетке турнира Украину представят Элина Свитолина, Леся Цуренко и Александр Долгополов.