Леся Цуренко проиграла в первом раунде турнира в Нью-Хейвене
Наша теннисистка уступила победительнице квалификации
Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла преодолеть первый раунд турнира WTA Premier в Нью-Хейвене.
В первом поединке основной сетки Цуренко в двух сетах проиграла победительнице квалификации бельгийке Кирстен Флипкенс – 2:6, 3:6.
Напомним, что Нью-Хейвене Юлия Путинцева из Казахстана поссорилась со своим тренером.
А Антикоррупционный комитет начал расследование против украинца Александра Долгополова, заподозрив того в сдаче матча.
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