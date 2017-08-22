Леся Цуренко проиграла в первом раунде турнира в Нью-Хейвене

Сегодня, 09:59

Наша теннисистка уступила победительнице квалификации

Леся Цуренко. Фото AFP
Леся Цуренко. Фото AFP

Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла преодолеть первый раунд турнира WTA Premier в Нью-Хейвене.

В первом поединке основной сетки Цуренко в двух сетах проиграла победительнице квалификации бельгийке Кирстен Флипкенс – 2:6, 3:6.

Напомним, что Нью-Хейвене Юлия Путинцева из Казахстана поссорилась со своим тренером.

А Антикоррупционный комитет начал расследование против украинца Александра Долгополова, заподозрив того в сдаче матча.
теннис, Леся Цуренко, теннисистка

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Источник:

Сегодня|Спорт

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