Ольга Янчук проиграла дебютный матч на турнирах "Большого шлема"

Украинская теннисистка Ольга Янчук прекратила борьбу на последнем в этом году турнире серии "Большого шлема" – Открытом чемпионате США. В первом круге квалификации шестая ракетка Украины (№213 в мире) проиграла 633-й ракетке мира Элли Киик со счетом 1:6, 6:2, 4:6.

Этот матч стал для 22-летней Ольги Янчук дебютным в квалификациях турниров "Большого шлема".

Ранее в первом туре квалификации Открытого чемпионата США Сергей Стаховский обыграл россиянина Алексея Ватутина, Ангелина Калинина нанесла поражение россиянке Ксении Лыкиной, а Катерина Бондаренко одолела испанку Силвию Солер-Эсниносу.