Ольга Янчук проиграла дебютный матч на турнирах "Большого шлема"
Украинская теннисистка в квалификации US Open уступила американке Элли Киик
Украинская теннисистка Ольга Янчук прекратила борьбу на последнем в этом году турнире серии "Большого шлема" – Открытом чемпионате США. В первом круге квалификации шестая ракетка Украины (№213 в мире) проиграла 633-й ракетке мира Элли Киик со счетом 1:6, 6:2, 4:6.
Этот матч стал для 22-летней Ольги Янчук дебютным в квалификациях турниров "Большого шлема".
Ранее в первом туре квалификации Открытого чемпионата США Сергей Стаховский обыграл россиянина Алексея Ватутина, Ангелина Калинина нанесла поражение россиянке Ксении Лыкиной, а Катерина Бондаренко одолела испанку Силвию Солер-Эсниносу.
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