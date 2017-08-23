Ольга Янчук проиграла дебютный матч на турнирах "Большого шлема"

Сегодня, 00:11

Украинская теннисистка в квалификации US Open уступила американке Элли Киик

Ольга Янчук в Нью-Йорке перед стартом US Open. Фото Instagram
Ольга Янчук в Нью-Йорке перед стартом US Open. Фото Instagram

Украинская теннисистка Ольга Янчук прекратила борьбу на последнем в этом году турнире серии "Большого шлема" – Открытом чемпионате США. В первом круге квалификации шестая ракетка Украины (№213 в мире) проиграла 633-й ракетке мира Элли Киик со счетом 1:6, 6:2, 4:6.

Этот матч стал для 22-летней Ольги Янчук дебютным в квалификациях турниров "Большого шлема".

Ранее в первом туре квалификации Открытого чемпионата США Сергей Стаховский обыграл россиянина Алексея Ватутина, Ангелина Калинина нанесла поражение россиянке Ксении Лыкиной, а Катерина Бондаренко одолела испанку Силвию Солер-Эсниносу.
US Open, теннисистка, Ольга Янчук

Вы сейчас просматриваете новость "Ольга Янчук проиграла дебютный матч на турнирах "Большого шлема"". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Теннис

Катерина Бондаренко. Фото AFP

Катерина Бондаренко с победы стартовала на US Open

Вчера, 22:07

Украинская теннисистка в двух сетах обыграла испанку Силвию Солер-Эсниносу в квалификации

Теннис

Ангелина Калинина. Фото sapronov-tennis.org

Украинка Калинина обыграла россиянку Лыкину на US Open

Вчера, 21:34

Следующей соперницей Ангелины станет другая российская теннисистка - Анна Блинкова

Теннис

Сергей Стаховский. Фото Instagram

Сергей Стаховский разгромил россиянина на старте US Open

Вчера, 19:24

Вторая ракетка Украины со счетом 6:2, 6:1 одолел Алексея Ватутина в квалификации Открытого чемпионата США

Теннис

Сегодня - первый день квалификации на US Open. Фото AFP

Сегодня на US Open пройдут две украинско-российские битвы

Вчера, 17:34

Четверо украинцев стартуют на US Open: 22-летняя Ольга Янчук дебютирует на турнирах "Большого шлема", а Стаховский и Калинина сыграют с россиянами

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования