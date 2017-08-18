Саманта Стосур пропустит US Open из-за травмы руки
Австралийку в основной сетке турнира "Большого шлема" заменит немка Анника Бек
Австралийская теннисистка Саманта Стосур, выигравшая Открытый чемпионат США в 2011 году, не примет участия в турнире в 2017 году в связи с травмой правой руки.
Стосур не участвовала в турнирах с июня, когда в четвертом круге "Ролан Гаррос" уступила латвийке Елене Остапенко. 33-летнюю австралийку в основной сетке последнего турнира "Большого шлема" в текущем году заменит немка Анника Бек.
В настоящее время Стосур, победившая американку Серену Уильямс в финале US Open-2011 и доходившая до финала на Открытом чемпионате Франции в 2010 году, занимает 43-е место в мировом рейтинге.
US Open-2017 пройдет 28 августа – 10 сентября.
Напомним, что украинская теннисистка Элина Свитолина имеет хорошие шансы к старту US Open стать первой ракеткой мира.
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