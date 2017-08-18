Саманта Стосур пропустит US Open из-за травмы руки

18 Августа 2017, 20:35

Австралийку в основной сетке турнира "Большого шлема" заменит немка Анника Бек

Саманта Стосур на тренировке. Фото Instagram
Саманта Стосур на тренировке. Фото Instagram

Австралийская теннисистка Саманта Стосур, выигравшая Открытый чемпионат США в 2011 году, не примет участия в турнире в 2017 году в связи с травмой правой руки.

Стосур не участвовала в турнирах с июня, когда в четвертом круге "Ролан Гаррос" уступила латвийке Елене Остапенко. 33-летнюю австралийку в основной сетке последнего турнира "Большого шлема" в текущем году заменит немка Анника Бек.

В настоящее время Стосур, победившая американку Серену Уильямс в финале US Open-2011 и доходившая до финала на Открытом чемпионате Франции в 2010 году, занимает 43-е место в мировом рейтинге.

US Open-2017 пройдет 28 августа – 10 сентября.

Напомним, что украинская теннисистка Элина Свитолина имеет хорошие шансы к старту US Open стать первой ракеткой мира.
теннис, US Open, Саманта Стосур

Вы сейчас просматриваете новость "Саманта Стосур пропустит US Open из-за травмы руки". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Р-спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Теннис

Фото AFP

На турнире ITF теннисистки провели розыгрыш из 140 ударов

18 Августа, 19:42

Рекорд тенниса - 643 удара - держится с 1984 года

Теннис

Виктория Азаренка. Фото Instagram

Виктория Азаренка может пропустить US Open из-за семейных проблем

17 Августа, 20:46

Теннисистка судится с отцом своего сына

Теннис

Элина Свитолина. Фото AFP

Свитолина стала на шаг ближе к званию первой ракетки мира

17 Августа, 11:19

Экс-лучшая теннистка мира Ангелик Кербер не смогла пробиться в 1/8 турнира в Цинциннати

Теннис

Даниэла Хантухова. Фото Twitter

Известная теннисистка Даниэла Хантухова примет участие в шоу "Танцы со звездами"

16 Августа, 13:23

Спортсменка завершила карьеру в июле этого года

Теннис

Серена Уильямс. Фото AFP

Серена Уильямс планирует выступить на Australian Open-2018

16 Августа, 14:14

Теннисистка хочет вернуться на корт через три месяца после родов

Теннис

Мария Шарапова. Фото Instagram

Отбывшая дисквалификацию за допинг россиянка Мария Шарапова получился пропуск на US Open

15 Августа, 19:43

Российская теннисистка впервые примет участие в турнире "Большого Шлема" после дисквалификации

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования