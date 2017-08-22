Сергей Стаховский разгромил россиянина на старте US Open

Вчера, 19:24

Вторая ракетка Украины со счетом 6:2, 6:1 одолел Алексея Ватутина в квалификации Открытого чемпионата США

Сергей Стаховский. Фото Instagram
Сергей Стаховский. Фото Instagram

Второй по рейтингу теннисист Украины Сергей Стаховский (№97 в мире) с победы стартовал в квалификации последнего в этом году турнира серии "Большого шлема" – Открытом чемпионате США.

В первом раунде квалификации US Open Стаховский разгромила россиянина Алексея Ватутина со счетом 6:2, 6:1. В рейтинге АТР Ватутин занимает 183-е место.

Следующий соперник Стаховского в квалификации станет известен позже.

Напомним, что в первый день квалификации Открытого чемпионата США пройдет четыре поединка с участием представителей Украины.

Десять дней назад Сергей Стаховский при поддержке жены и детей выиграл турнир в Словении.
теннисист, US Open, Сергей Стаховский

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Источник:

Сегодня|Спорт

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