Сергей Стаховский разгромил россиянина на старте US Open
Вторая ракетка Украины со счетом 6:2, 6:1 одолел Алексея Ватутина в квалификации Открытого чемпионата США
Второй по рейтингу теннисист Украины Сергей Стаховский (№97 в мире) с победы стартовал в квалификации последнего в этом году турнира серии "Большого шлема" – Открытом чемпионате США.
В первом раунде квалификации US Open Стаховский разгромила россиянина Алексея Ватутина со счетом 6:2, 6:1. В рейтинге АТР Ватутин занимает 183-е место.
Следующий соперник Стаховского в квалификации станет известен позже.
Напомним, что в первый день квалификации Открытого чемпионата США пройдет четыре поединка с участием представителей Украины.
Десять дней назад Сергей Стаховский при поддержке жены и детей выиграл турнир в Словении.
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