Сергей Стаховский разгромил россиянина на старте US Open

Вторая ракетка Украины со счетом 6:2, 6:1 одолел Алексея Ватутина в квалификации Открытого чемпионата США

Второй по рейтингу теннисист Украины Сергей Стаховский (№97 в мире) с победы стартовал в квалификации последнего в этом году турнира серии "Большого шлема" – Открытом чемпионате США.

В первом раунде квалификации US Open Стаховский разгромила россиянина Алексея Ватутина со счетом 6:2, 6:1. В рейтинге АТР Ватутин занимает 183-е место.

Следующий соперник Стаховского в квалификации станет известен позже.

Напомним, что в первый день квалификации Открытого чемпионата США пройдет четыре поединка с участием представителей Украины.

Десять дней назад Сергей Стаховский при поддержке жены и детей выиграл турнир в Словении.