Украинцы узнали соперников в основной сетке US Open

Сегодня, 20:09

Элина Свитолина, Леся Цуренко и Александр Долгополов получили соперников в первом раунде Открытого чемпионата США

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина. Фото AFP
Четвертая ракетка мира Элина Свитолина. Фото AFP

В пятницу прошла жеребьевка основной сетки последнего в нынешнем сезоне турнира "Большого Шлема" – Открытого чемпионата США.

Первая ракетка Украины и четвертая ракетка мира Элина Свитолина в первом круге встретится в чешкой Катержиной Синяковой, а Леся Цуренко, получившая от организаторов 28-й номер посева, сразится с полуфиналисткой US Open-2009 бельгийкой Яниной Викмайер.

Александр Долгополов в первом круге соревнований в мужском одиночном разряде сыграет с немцем Яном-Ленардом Штруффом.

Напомним, что сегодня в основу Открытого чемпионата США могут пробиться Сергей Стаховский и Катерина Козлова, если выиграют свои матчи финального раунда квалификации.
жеребьевка, US Open, Элина Свитолина, Леся Цуренко, Александр Долгополов

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Сегодня|Спорт

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